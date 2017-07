"Ein bisschen die Welt verbessern"

Torgau. Im SonntagsWochenBlatt-Gespräch erklärt „Heidekoch“ Philipp Anders, bekannter Koch im Ferienpark Taura, was zur 1. TZ Sommer Lounge kulinarisch passieren wird.

TZ: Show-Köche gibt es in der Region nicht so viele. Sie sind dahingehend zumindest der bekannteste. Wie sind Sie dazu gekommen?

Philipp Anders: Show-Koch ist der falsche Begriff, um meine Arbeit zu beschreiben. Ich sehe mich vielmehr als „der lockere Koch von nebenan“, bei dem meine Gäste sich wie zu Hause fühlen können. Demnach geht es doch vor allem bei einer Kochveranstaltung darum, die persönliche Leidenschaft im Umgang mit Lebensmitteln zu wecken, aber auch jede Frage stellen zu können, die einem auf der Seele brennt. Ich liebe einfach diesen Job und so gibt es wohl nichts Größeres, als das persönliche Wissen weiterzugeben.

Ist es nicht trotzdem ungewohnt, wenn einem alle ganz aufgeregt auf die eigenen Finger gucken?

Das stört mich ganz und gar nicht – im Gegenteil. Ich bin für alle Fragen und Anregungen meiner Koch-Gäste offen und beantworte selbstverständlich gern mal ein kleines Geheimnis aus der „Heidekoch“-Küche.

Wirklich alle?

Ja! Generell kläre ich die Leute über sämtliche Dinge auf und möchte in meinem kleinen Koch-Kosmos versuchen, die Welt ein kleines bisschen zu verbessern. Es einfach auf den Punkt zu bringen - darin liegt die Kunst.

Nun haben leidenschaftliche Hobbyköche am 22. Juli zur TZ Sommer Lounge die Chance, genau Ihre Tipps und Tricks beim einem Koch-Wettstreit umzusetzen. Allgemein, was halten Sie von der Rockabilly-Sommerparty?

Unsere Region wird davon profitieren können und an Attraktivität gewinnen.

Kommen wir spezifischer zum Koch-Wettstreit: Wie wird das Ganze überhaupt ablaufen?

Da sind jetzt alle kochbegeisterten Leser gefragt. Wir suchen insgesamt 4 Freiwillige, die in Zweier-Teams gegeneinander antreten sollen. Es kocht aber jeder Bewerber für sich! Wir stellen dazwischen noch eine Spanische Wand auf, damit auch wirklich niemand voneinander abgucken kann. Mit dem Startschuss Punkt 18 Uhr darf sich jeder Bewerber seine nötigen Lebensmittel aus einem Marktstand auswählen und dann heißt es: kochen was das Zeug hält. Ich und Mirko Kartheuser stehen den Wettstreitern helfend zur Seite und werden unser Wissen gerne weitergeben. Pro Gericht ist eine halbe Stunde angesetzt, bevor eine dreiköpfige Jury die Raffinessen bewertet.

Was soll denn überhaupt gekocht werden?

Passend zum Rockabilly-Thema gibt es natürlich Burger. Wichtig: Die Bewerber dürfen vor Ort ihren Kochkünsten freien Lauf lassen. Ob räuchern oder braten, alles ist möglich - mit vorheriger Absprache. Ich bin dahingehend top vorbereitet.

Nach welchen Kriterien wird entschieden, damit es am Ende einen Gewinner gibt?

Eine Jury wird die Endresultate bewerten. Heißt, es gibt zum Schluss einen Gewinner in der Kategorie „Optik“ und einen Gewinner im „Geschmack“. Doppelte Siegchancen sozusagen. Aber auch doppelter Druck. Die Burger-Krone gibt´s halt nicht umsonst.

Das klingt vorab schon alles sehr lecker. Doch mal ehrlich, umsonst fabriziert doch niemand einen Burger, oder?

Das ist allerdings richtig. Es winken natürlich Gewinne. Unter anderem Gutscheine für einen Kochkurs bei Erlebnis-Küchen Kartheuser im Wert von 100 Euro, einen 50-Euro-Fotogutschein für die Elbetal-Fotografie und noch weitere hochpreisige Leckerbissen vom Wirteverein. Anmeldungen sind ab sofort möglich!

Die 1. Torgauer Somme Lounge der TZ-Mediengruppe findet am Sonnabend, dem 22. Juli, von 17 bis 20 Uhr auf dem Festplatz der Torgauer Geharnischten statt. Hobbyköche melden sich bitte per Mail an:

frances.wendt@tz-mediengruppe.de oder unter 03421 721017.