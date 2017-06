"Ein tolles Badegefühl"

Torgau. Nun ja, der einzige Torgauer Stadtrat, der am Dienstagabend in Badeschlappen daherkam, war Edwin Bendrin. Kein Wunder, entstieg der Grüne doch kurz nach 19 Uhr gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Marian Wendt (CDU) der Elbe. Dabei hatte Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU) noch im April an die Herren und Damen Stadträte appelliert, sich zumindest im Bademantel an den beiden Elbanlegern im Pestalozziweg einzufinden. Barth selbst belies es während der Übergabe der Medaillen an die Teilnehmer der nachmittäglichen Teiletappe von Mühlberg nach Torgau (los ging es bereits um 8.15 Uhr in Riesa) jedoch auch bei einer dezent in Schwarz gehaltenen Alltagsbekleidung.



Die bislang größte Freiwasser-Staffel Deutschlands lockte am Dienstagabend reichlich Besucher an die Elbe. Und die hatten unter anderem die Möglichkeit, am Stand der Fernwasserversorgung die Unterschiede zwischen Trink- und Elbewasser experimentell zu erkunden. Unter anderem konnten hier der Sauerstoffgehalt, der ph-Wert und die Leitfähigkeit bestimmt werden. Gleichzeitig machte Geschäftsführer Dr. Peter Michalik auf die enorme Bedeutung der Elbe als Rohwassergrundlage zur Trinkwassergewinnung aufmerksam.



Torgau war Ziel der vierten Etappe der Elbwimmstaffel, die am 12. Juli in Geesthacht nach 575 Kilometern ihr Ziel erreichen wird. Insgesamt 200 Schwimmer, darunter beispielsweise der ehemalige Schwimmsportler Helge Meeuw, der mit Antje Buschschulte verheiratet ist, werden dann für reichlich Öffentlichkeit gesorgt haben. In Mühlberg war es übrigens Bürgermeisterin Hannelore Brendel, die es sich zu ihrem 60. Geburtstag nicht nehmen ließ, selbst in die Fluten zu steigen. Ihre Etappe begann im Mühlberger Hafen und endete nach etwa einem Kilometer in Höhe Brottewitz.



Edwin Bendrin und Marian Wendt spulten hingegen etwa drei Kilometer herunter. An ihrer Seite waren insgesamt drei Begleitboote, die MS Elbegrund als weit vorausfahrendes Forschungsschiff nicht mitgerechnet. Die beiden Torgauer gehörten zu insgesamt 17 Schwimmern, die die 45 Kilometer lange Gesamtetappe von Riesa nach Torgau in Angriff nahmen. Gewechselt wurde direkt auf dem Wasser. Drohte von einem Elbkahn Gefahr wurden die Schwimmer kurzzeitig aus dem Wasser geholt.



Marian Wendt sprach noch auf dem Elbanleger angesichts einer Wassertemperatur von warmen 21,5 Grad Celsius von einem tollen Badegefühl. Zu diesem Zeitpunkt hatte Edwin Bendrin auch noch gute Laune. Diese sollte sich spätestens nach einer halben Stunde legen, als der Torgauer ein Zettelchen von seiner Frontscheibe entfernte. Absender war der Vollzugsdienst der Großen Kreisstadt. Bendrin hatte als Teilnehmer der Staffel sein Fahrzeug an diesem Tag im absoluten Halteverbot auf dem Elbparkplatz abgestellt. Dem städtischen Mitarbeiter war dies zumindest eine schriftliche Ermahnung wert. Im Wiederholungsfall müsse Bendrin mit einer kostenpflichtigen Verwarnung rechnen...



Doch so schnell wird die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung initiierte Schwimmstaffel wohl keine Wiederholung finden. Der logistische Aufwand für ein solches Mammutprojekt ist einfach zu groß, zumal sich auch noch Wissenschaftler von drei Hochschulen der Wasserqualität der Elbe annehmen. Dabei geht es um die Auswirkung von Mikroplastik auf die Umwelt, die Überwachung der Wasserqualität bezüglich Algenwachstum und Auftreten von Cyanobakterien sowie die Fragestellung, wie Hochwasserschutz und eine naturnahe Gewässerentwicklung zusammengebracht werden kann.