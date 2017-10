"Eine Vision ist real geworden"

Torgau. Nein, das kleine Bäumchen, das am vergangenen Freitag als Symbol für den Baubeginn am neuen Hospiz gepflanzt wurde, ist nicht jenes Gehölz, das später einmal im Zentrum des Neubaus stehen soll, wie von einigen Seiten vermutet wurde. „Das soll nach wie vor ein großer, alter Olivenbaum werden“, bestätigte Peter Leuwer, Geschäftsführer des Christlichen Sozialwerkes Dresden (CSW) und Bauherr des Torgauer Hospizes. Die kleine Neupflanzung werde aber Teil des öffentlichen Parkes, der um das Hospiz herum angelegt wird.



Auch ansonsten hat sich nichts mehr an den Plänen geändert, die im Juni letzten Jahres vorgestellt wurden. Entstehen wird ein Flachbau, der weitestgehend eingeschossig bleibt und nur teilweise einen Aufbau bekommt, der dann von einer allgemeinärztlichen Praxis bezogen wird. Weil daneben auch noch der ambulante Hospizdienst Torgau sowie die Leipziger Palliativgesellschaft einziehen werden, „um alle Kompetenzen an einer Stelle zu bündeln“, wie Leuwer es sagt, belaufen sich die Baukosten für den gesamten Bau auf rund fünf Millionen Euro. „Das Hospiz an sich liegt bei etwa 3,2 Millionen Euro.“



Am Freitag jedoch wurde nicht über Geld geredet. Eher ging es Leuwer darum zu betonen, dass es sich bei dem Großprojekt um eine gemeinschaftliche Sachen handele. „Es stehen viel mehr Leute dahinter als nur das CSW.“ Die Dresdner sind Bauherr, teilen sich die Betreibung des Hospizes allerdings mit dem Caritasverband Magdeburg. Die entsprechende Betreibergesellschaft gehört zu 80 Prozent dem CSW, 20 Prozent liegen in den Händen der Magdeburger, die bei der Veranstaltung durch Klaus Skalitz, den Direktor des Caristasverbandes im Bistum Magdeburg, vertreten waren.



Aus Magdeburg hätte eigentlich auch der frühere Bischof Leo Nowak anreisen sollen, doch der Schirmherr des Projektes musste aus gesundheitlichen Gründen passen. Ihn vertrat Pfarrer Ulrich Schade von der Katholischen Pfarrei Delitzsch, der sowohl den gepflanzten Baum als auch die Baustelle segnete und durch den religiösen Teil des Tages führte, begleitet vom Arzberger Posaunenchor.

Als entscheidend für das Vorankommen des Hospizes stellte Peter Leuwer auch die Arbeit des Fördervereins Hospizarbeit Nordsachsen hervor. Dessen Vorsitzender Hans-Otto Schlotmann sagte: „Eine reale Vision hat dazu geführt, dass sich Bürger zu einem Förderverein zusammengeschlossen haben und dadurch mithalfen, diese Vision konkret werden zu lassen.“



Die Dankbarkeit reichte Leuwer dann gleich an alle Anwesenden weiter. „Wir sind auf ihr Mittun angewiesen.“ Sprach er und wandte sich an die direkte Nachbarschaft, die er einmal mehr als optimale Umgebung für das neue Hospiz bezeichnete. Der direkt an das Gelände angrenzende Kindergarten „Max und Moritz“ sowie auf der anderen Seite der Rock-’n’-Roll-Club „Ireen“ könnten für Leben auch im Hospiz sorgen. Kita-Leiterin Beate Brüggener-Wenzel sowie Tanzclub-Chefin Irene Mamsch konnten das nur bestätigen.

Schon bevor der Baum gepflanzt wurde, hatten in den Vortagen vorbereitende

Erdarbeiten für den Bau begonnen. „Mindestens die Bodenplatte“, so der Bauherr, wolle man vor Einbruch der Frostperiode noch fertig bekommen, gerne auch mehr. Der Bezug des Gebäudes ist für Mitte 2019 geplant.