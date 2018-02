"Eine hervorragende Gelegenheit, die Region im Bereich Bildung zu unterstützen"

Torgau. Das TZ-Medienprojekt Zeitung Kinder Schule (ZeiKiS) ist ins neue Jahr gestartet. Mit den 4. Klassen der Grundschule an der Promenade haben bereits die ersten Schüler über zwei Wochen hinweg die Heimatzeitung im Unterricht lesen können. In Kürze stoßen weitere Schulen dazu. Von Beginn an unterstützt die Sparkasse Leipzig das ZeiKiS-Projekt in großem Maße. Warum das auch weiterhin so sein wird, erklärt die Torgauer Filialleiterin Andrea Keil im TZ-Interview.

TZ: Die Sparkasse Leipzig unterstützt ZeiKiS auch 2018 umfangreich. Warum engagieren Sie sich für das Projekt?

Andrea Keil: Kinder und Jugendliche sind für uns eine bedeutende Zielgruppe, für die wir ganz spezielle Angebote, wie das kostenfreie GiroFlex-Konto, bereithalten. Die Sparkasse fühlt sich mit ihrer Region fest verbunden. Das Projekt ZeiKiS ist für uns eine hervorragende Gelegenheit, die Region Torgau im Bereich Bildung zu unterstützen.

Wie meinen Sie das konkret?

In unseren Schulen werden die Grundlagen für unsere Zukunft gelegt. Wir alle wissen, wie wichtig die Lese- und Medienkompetenz ist. Viele Aufgaben und Sachverhalte können nicht verstanden werden, wenn diese Kompetenzen fehlen. Gerade hier greift das ZeiKiS-Projekt, da es die Kinder in diesem Bereich fördert. Hinzu kommt die Stärkung der regionalen Identität durch das Projekt.

Die wie aussieht?

Wir alle wollen, dass die jungen Menschen hierbleiben. Wichtig dafür ist auch die Verbundenheit zur Heimat. Ich denke, dieses Gefühl entwickelt sich am besten, wenn man über die Region, in der man zu Hause ist, Bescheid weiß – wenn man weiß, was die Menschen bewegt und wie sie sich engagieren. All diese Dinge stehen in der regionalen Zeitung. Als Sparkasse vor Ort liegt uns dieses Projekt daher sehr am Herzen.