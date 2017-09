"Entschuldigung, hier ist die Rettungsleitstelle"

Torgau. Dass es aber mitunter derart überraschend zugehen kann, hat selbst Bäßler überrascht. Der Grund war ein simpler Telefonanruf.



TZ: Herr Bäßler, was hat es mit diesem Telefonanruf auf sich?

S. Bäßler: Es war an einem Wochentag, 3 Uhr. Ich selbst war noch im Tiefschlaf. Starkregen hatte zuvor in Großwig zu einem Wassereintritt in ein Haus geführt. Die Großwiger Kameraden waren alarmiert. Plötzlich erreicht mich dieser Anruf. Am anderen Ende war die Leipziger Rettungsleitstelle, die wissen wollte, ob auch Süptitz mit zum Einsatz ausgerückt ist.



Das wollte ausgerechnet die Rettungsleitstelle wissen, die es doch am besten wissen müsste?

Das Computersystem hatte fälschlicherweise unseren Status auf Einsatz gestellt. Ich sollte deswegen nachschauen, ob unser Auto noch in der Garage steht.



Und?

Natürlich stand es noch da. Der Fehler, so teilte die Rettungsleitstelle später mit, soll indes beseitigt worden sein.



Stichwort Fehler: Die scheint es reichlich zu geben. Sie hatten während der Dreiheider Gemeinderatssitzung in Süptitz davon gesprochen, dass Feuerwehren fehlgeleitet werden...

Mitunter sorgt das Alarmierungssystem dafür, dass Wehren dorthin ausrücken, wohin es andere Wehren viel schneller schaffen. Nur ein Beispiel: Wegen eines in Großwig umgestürzten Baums wurden die Kameraden aus Roitzsch alarmiert.



Ihr Gemeindewehrleiter Sven Höll, gleichzeitig auch Gemeinderat, führte in besagter Sitzung ein weiteres Negativ-Beispiel in Weidenhain an...

Dabei ging es um einen umgestürzten Baum im Gräfendorfer Weg. Klare Sache. Weidenhainer Feuerwehr. Dachten alle. Doch wer wurde alarmiert? Wildenhain. Das führte zu dem kuriosen Umstand, dass Wildenhainer Kameraden, die in Weidenhain arbeiten, erst nach Wildenhain fuhren, um dann wieder nach Weidenhain zum Einsatz auszurücken. Den Unmut darüber kann ich bestens nachvollziehen. Hier muss sich schnellstens etwas ändern.



Was genau?

Das Alarmierungssystem braucht dringend eine Überarbeitung. Bislang gingen die „Fehlalarme“ glimpflich aus. Bislang.



Ihr Amtskollege Bernd Gasch hatte noch eine Überarbeitung angeregt – nämlich die der Vergabe der Hausnummern. Was halten Sie davon?

Dieser Vorschlag würde ein deutliches Mehr an Sicherheit bringen. Die aktuellen Hausnummern sind so verteilt, wie die Häuser entstanden sind. Auswärtige haben da sicherlich ein Problem, sich zurechtzufinden. Eine Überarbeitung macht Sinn. Allerdings weiß ich auch, dass ein solcher Schritt mit Kosten und Wegen zu den Ämtern verbunden ist. Warum wollen wir also nicht eine Bürgerbefragung starten?