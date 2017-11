Torgau. Ex-Bundespräsident Christian Wulff war am Donnerstagabend auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung Sachsen zu Gast beim Torgauer Schlossgespräch „Was hält uns heute und künftig zusammen?“ Zuvor hatte er sich mit Oberbürgermeisterin Romina Barth die Stadt angeschaut, sich ein umfassendes Bild gemacht. Seine mehr als einstündige Rede zu Demokratie, Deutschland, Globalsierung, Internet, Medien, Migration und Terror kam beim Publikum sehr gut an.



Einige Stimmen

Peter Deutrich: „Ich habe es nicht bereut, dass ich meinen Donnerstags-Stammtisch geschwänzt hab und ins Schloss gegangen bin. Es war eine sehr angenehme Veranstaltung. Er hat seine Vorstellung geäußert zu dem, was in Deutschland aufgebaut wurde, hat aber auch Widersprüche und Gefahren benannt bei Industrie, Digitalisierung, Medien, sozialen Netzwerken. Demokratie muss wehrhaft sein! Es braucht auch wieder mehr Vertrauen in den Staat“, so seine Botschaften.



Erwin Galisch: „Ein sehr guter Beitrag, sehr offen. Er hat auch klar gesagt, dass die Ostdeutschen die Hauptlast der Einheit zu tragen hatten. Als Vorsitzender der Landsmannschaft der Schlesier gefiel mir, was er zu nationalistischen Tendenzen in Bezug auf Polen und Russland gesagt hat. Dem können wir Sachsen und Thüringer entgegen wirken, wenn wir ein gutes Verhältnis zur dortigen Bevölkerung pflegen.“



Andreas Huth: „Ich war positiv überrascht, hätte es so nicht erwartet. Seine Meinung zur Presse, zur Gewaltenteilung – er hat ja in Bezug auf Medien reichlich Erfahrung gemacht. Ich war überrascht von seiner persönlichen Auffassung und von ihm als Menschen überhaupt. Sehr angenehm.“



Dr. Volkmar Harzer: „Es hat mir ausgezeichnet gefallen, weil der Mann ehrlich die Dinge darstellt. Er hat einen riesigen Weitblick und sieht auch die Vielfalt. Wenn Asylanten sich hier eingliedern und die deutsche Sprache lernen, können sie eine Bereicherung sein. Aber wenn es nicht gelingt, bestimmte Leute abzuschieben, dann haben wir einen Fehler gemacht. Wulff hat auch deutlich dargestellt, dass Frieden kein Selbstläufer ist, wenn man – auf deutsch gesagt – sich nicht anstrengt.“