"Es geht immer ein bisschen besser"

Nordsachsen. Seit etwa einem halben Monat ist sie Leiterin des Amtes für Migration und Ausländerrecht des Landkreises Nordsachsen. „Vorerst aber noch kommissarisch, denn der Kreistag, der am

20. September das nächste Mal zusammenkommt, muss diese Personalentscheidung erst noch bestätigen.“ Die Geschäfte – und auch das Büro – hat Patricia Groth, Nachfolgerin von Sven Keyselt, der aus dem Mitte 2015 ins Leben gerufenen Amt in den Eigenbetrieb Bildungsstätten wechselt, aber schon übernommen.

Die 37-Jährige war schon zuvor im Ordnungsdezernat tätig, arbeitete dort seit 2011 als Justiziarin und kam darüber auch regelmäßig mit ihrem jetzigen Fachbereich in Kontakt. „Ich habe unter anderem auch an den Verträgen für Gemeinschaftsunterkünfte mitgewirkt, sämtliche Klage- und Widerspruchsverfahren des Amtes betreut und alle juristischen, dort anfallenden Angelegenheiten bearbeitet“, so Groth. Ansonsten habe sie „nicht mehr oder weniger Erfahrungen“ auf dem Gebiet des Ausländer- und Asylwesens als andere Mitabeiter im Landratsamt. „Aber ich wollte mich beruflich weiterentwickeln“. Sie freut sich jetzt über die Chance, die neue und spannende, manchmal sicherlich herausfordernde Aufgabe der Leitung des Amtes für Migration und Ausländerrecht zu übernehmen.

Aufgewachsen ist Patricia Groth in der anhaltischen Kleinstadt Staßfurt.

Dort legte sie ihr Abitur ab und wechselte dann an die Universität nach Halle, um dort das Studium der Rechtswissenschaften zu absolvieren. Im Anschluss an den Referendariatsdienst im Land Sachsen-Anhalt und das 2. Juristische Staatsexamen arbeitete sie als angestellte Rechtsanwältin im Sozialrecht („Die soziale Schiene begleitet mich eigentlich schon immer.“), ehe Groth 2009 in die Widerspruchsstelle zum Jobcenter, damals noch ARGE Delitzsch, wechselte. Zwei Jahre später startete dann ihr Berufsweg im Landratsamt Nordsachsen, zunächst als Sachgebietsleiterin im Amt für ländliche Neuordnung in Mutterschaftsvertretung, bevor sie ein halbes Jahr später die Stelle der Justiziarin antrat. Seit vier Jahren ist die verheiratete Mutter gemeinsam mit Ehemann und Sohn nun auch in Delitzsch wohnhaft.

Im neuen Arbeitsbereich steht nun erstmal Kontaktpflege auf dem Programm. „Das Netzwerk und die Akteure in der Flüchtlingsarbeit kennenzulernen, hat im Moment Priorität“, sagt Groth. Sie sind insoweit wesentlicher Bestandteil, um die neue Aufgabe erfüllen zu können. Dazu zählen natürlich auch die rund 60 Mitarbeiter aus ihrem eigenen Amt, die auf die vier Standorte des Landratsamtes in Torgau, Oschatz, Eilenburg und Delitzsch verteilt sind. Deshalb liegen in den nächsten Tagen auch noch viele Kilometer Land- und Bundesstraße vor der neuen Amtsleiterin.

Parallel zum Kennenlernen der Handlungsträger steht natürlich auch die Einarbeitung in die verschiedenen und vielgestaltigen Arbeitsgebiete im Fokus. Dabei ist ihre Richtlinie das Integrationskonzept des Landkreises, das der Kreistag vor der Sommerpause verabschiedet hat. Erstes Ziel auf diesem Weg ist die „noch bessere Vernetzung“ der Kooperationspartner in Nordsachsen. „Wir müssen die entsprechenden Angebote auch wirklich dort schaffen, wo sie gebraucht werden.“

Was aus ihrer Sicht nicht heißen soll, dass bisher geschlampt wurde in der Flüchtlingsarbeit. Im Gegenteil: „In Nordsachsen wurde in den ersten Jahren eine vorzügliche Leistung an den Tag gelegt“, sagt Patricia Groth. „Ich kann da keinerlei Kritik üben.“ Und trotzdem, so sagt die Neu-Delitzscherin, „geht es ja immer noch ein bisschen besser.“ Und daran wird sie sich künftig messen lassen müssen.