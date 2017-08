"Es gibt kein Anrecht auf einen Sitzplatz"

Torgau/Oschatz. Umfangreich hat die TZ zuletzt über die Startschwierigkeiten des Schülerverkehrs ins neue Schuljahr berichtet. Anschließend wagte TZ-Volontär Nick Leukhardt den Selbstversuch und fuhr an drei Tagen mit drei verschiedenen Linien. Das Echo der Netzgemeinde war jedesmal groß. Und nach wie vor sind Fragen offen. TZ-Chefredakteur Sebastian Stöber traf sich deshalb im Oschatzer Firmensitz der Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH „Heideland“ (OVH) mit dessen Geschäftsführer Joachim Hoffmann und Angebotsplaner Jakob Schwan zum Interview. Die OVH deckt im Altkreis Torgau einen beträchtlichen Teil des Busnetzes ab.

TZ: Ihr Unternehmen musste über das soziale Netzwerk Facebook deftige Kritik von Eltern einstecken. Haben Sie schon einmal daran gedacht, einen Ombutsmann zu installieren, der sich in solchen Fällen kümmert?

Joachim Hoffmann: Nein. Wir sind ein Unternehmen, das am Ende des Tages seine Wirtschaftlichkeit nachweisen muss. Dafür eine zusätzliche Stelle zu schaffen, ist nicht machbar.

Wie gelangt Kritik dann zu Ihnen?

Auf allen Fahrplänen steht unsere Telefonnummer. Wer sich mit uns in Verbindung setzen möchte, hat so einen direkten Draht.

Wo landet der Anrufer denn?

Bei Frau Richter. Sie leitet dann entsprechend weiter.

Können Sie die Beschwerden nachvollziehen?

Wir gehen allen nach. Dafür wird zunächst der Busfahrer befragt. Außerdem stehen uns Busse zur Verfügung, über deren Ausrüstung in Echtzeit die Belegung und die Fahrzeiten ausgewertet werden können. Dass wir offen mit Beschwerden umgehen, zeigt unsere Entschuldigung, nachdem wir uns um die Probleme auf der Linie 759 gekümmert hatten.

Wir haben eine Menge Nutzerfragen gesammelt. Eine davon lautet, ob Busfahrer während der Fahrt telefonieren dürfen?

Es gibt eine Dienstanweisung, die das Telefonieren nur mit einer geeigneten Freisprechanlage gestattet.

Wozu auch ein Ohrstecker gehören könnte?

Ein Ohr muss für Umgebungsgeräusche frei sein.

Eine weitere Frage war, ob Busse Haltestellen nicht anfahren müssen, wenn dort niemand wartet?

Das müssen sie tatsächlich nicht. Gehalten wird nur, wenn im Bus das Halte-Signal gedrückt wird, oder ein Fahrgast an der Haltestelle wartet. Auch hier denken wir wirtschaftlich. Jedes Bremsen und jedes Beschleunigen kostet nicht nur Zeit, sondern auch Energie und damit Geld.

Was ist, wenn der Bus vor Fahrplan unterwegs ist und sich vielleicht noch jemand auf dem Weg zur Haltestelle befindet?

Vor Fahrplan sollte kein Bus unterwegs sein, das ist schlecht. In dem Fall müsste natürlich bis zur planmäßigen Abfahrtzeit gewartet werden.

Weitere Nutzerfrage: Warum gibt es in Elsnig/Waldsiedlung keine, in Drebligar dafür zwei Haltestellen?

Jakob Schwan: Zunächst was Elsnig angeht: In der Waldsiedlung gibt es keine Wendemöglichkeit für den Bus. Der Fußweg bis zur Haltestelle an der Bundesstraße beträgt einen Kilometer durch bebautes Gebiet. Laut Schülerbeförderungssatzung des Landkreises Nordsachsen sind bis zu zwei Kilometer Fußweg für Kinder zumutbar.

Zu Drebligar: Selbst wenn wir dort eine Haltestelle auflösen, würde das nicht so viel Zeitersparnis bringen, dass man die Waldsiedlung anfahren könnte – unabhängig vom dortigen Wende-Problem.

Es werde sich nicht an Fahrzeiten gehalten, Linien würden nicht beachtet, Busfahrer würden rasen, weil zu wenig Zeit für zu viel Strecke eingeplant ist. Wie gehen Sie mit solchen Vorwürfen um?

Nehmen wir die Fahrzeiten. Die beruhen im Wesentlichen auf der sogenannten Fuchsstudie aus dem Jahr 2004 und den Erfahrungswerten seither. Stichprobenartig haben wir durch speziell ausgerüstete Busse Zugriff auf Echtzeitdaten zu Fahrt und Anzahl der Fahrgäste. Es liegt ein Buch aus, in dem Busfahrer Probleme bei der praktischen Umsetzung der Pläne vermerken können. Es gibt zudem eine Fahrplankomission, bestehend aus Planern, Fahrern, Disponenten und Betriebsrat, die sich ebenfalls mit den Plänen beschäftigt.

Können auch von außen Wünsche an dieses Gremium herangetragen werden?

Joachim Hoffmann: Wünsche von außen nehmen den Weg über die Geschäftsführung. Dabei kann es zum Beispiel um Anschlüsse zu anderen Verkehrsmitteln gehen. Hier wird abgewogen, welche Vorteile mit einer Veränderung des Fahrplans einhergehen und ob die Vorteile für die Einen die Nachteile für die Anderen überwiegen.

Zurück zur Kritik an den Fahrern, dass jemand rast…

…darf es nicht geben. Wenn entsprechende Anfragen an uns gerichtet werden, nehmen wir diese ernst, sprechen zunächst aber mit den Fahrern darüber.

Gibt es eine feste Kontrollinstanz?

Die liegt bei unserem Fahrdienstbereich. Regelmäßig fährt ein Mitarbeiter mit, beobachtet und bespricht das Ergebnis im Anschluss mit dem Fahrer.

Gibt es, auch das interessiert unsere Nutzer, im Schülerverkehr ein Anrecht auf einen Sitzplatz?

Nein, wie im übrigen Linienverkehr auch gibt es kein Anrecht auf einen Sitzplatz. In unseren Bussen sind aber Haltegriffe auf Höhen angebracht, die auch Kinder erreichen können.