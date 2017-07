"Es ging um den Fortbestand des Tierheims"

Freitag, 28. Juli 2017

Von Kristin Enge

Arzberg. Ein wenig neugierig waren die Mitglieder des Tierheims Arzbergs schon, als sich der Deutsche Tierschutzverbund für einen Besuch anmeldete. Denn was genau hier besprochen werden sollte, war bis zum Treffen ungewiss. Schließlich war es Tierheimberater Patrick Kluge, der sich für einige Tierheime Zeit nahm und ihnen einen Besuch abstattete. Er wollte sich über den aktuellen Stand im Heim erkundigen, über Schwierigkeiten und Problemlösungen unterhalten. Er wies auf diverse Finanzierungsmöglichkeiten hin und hörte sich an, was die Vorstandsmitglieder zu berichten hatten. Die TZ sprach mit der Schatzmeisterin Monika Finn über den Besuch des Tierheimberaters.