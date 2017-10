"Es ging vor allem um den Machterhalt der CDU"

Nordsachsen. Mit ihrem frühzeitigen Einlenken bei allen Haushaltsverhandlungen gegenüber der Landesregierung, seien sie mit verantwortlich für die zunehmende Auseinanderentwicklung der Lebensbedingungen in den prosperierenden Städten Leipzig, Dresden und Chemnitz einerseits und dem abgehängten ländlichen Raum. Nordsachsens Landrat Kai Emanuel ist zwar parteilos, hatte aber für die CDU kandidiert.



Friedrich macht seine Kritik auch an der Schweigsamkeit Emanuels zu den Ergebnissen der Gespräche fest, die die Landräte am Wochenende mit dem zu diesem Zeitpunkt offiziell noch nicht scheidenden Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich in Dresden geführt haben. „Da aber die OBMs der drei großen sächsischen Städte – alle drei nicht CDU-regiert – nicht anwesend waren, wird auch kaum über das drängende Problem gesprochen worden sein“, so Friedrich. Sein Schluss: „Bei dem Treffen ging es wohl doch vorrangig um den Machterhalt für die dauerregierende CDU.“ Ein Befreiungsschlag für die „schwer gebeutelte Regierungspartei“ sei es nicht gewesen. Denn vor grundsätzlichen Fragen scheut Tillich nach Meinung des LINKE-Politikers zurück. Niemand anderes als der Ministerpräsident habe 2009 „den drastischen und völlig willkürlichen Personalabbau von einstmals 96 000 auf nur noch 70 000 Landesbedienstete als Zielgröße für das Jahr 2025 vorgegeben und dann in den Folgejahren klare Entscheidungen zur Korrektur dieser unsinnigen Zielvorgabe gescheut“, holt Friedrich aus. Die Folgen seien akuter Lehrermangel vor allem im ländlichen Bereich, wo auch die Seiteneinsteiger nur wenig Abhilfe schafften.



Nicht besser sehe es bei der Polizei aus, wo weit über 1 000 Polizisten fehlen und die öffentliche Präsenz durch Polizeistreifen und präventive Arbeit unverantwortlich weit zurückgeschraubt worden seien. Auch der Justizbereich stöhne unter akuter Überlastung. „Aus personellen und finanziellen Gründen werden zunehmend staatliche und kommunale Aufgaben auf das Ehrenamt verlagert, was zwar kurzfristig Entlastung schafft, aber keine Zukunftsstrategie ist“, so der Kommunalpolitiker. Dass der designierte Tillich-Nachfolger Michael Kretschmer es anders oder gar besser machen könnte, glaubt Friedrich nicht, schließlich habe der Generalsekretär die CDU-Politik in Sachsen mitgetragen.