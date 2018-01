"Es lag nicht am fehlenden Elan"

Belgern-Schildau. Ein noch immer nicht abgetragener Berg an Daten versperrt den Belgern-Schildauer Stadträten die Aussicht auf die Genehmigung ihres 2018er Haushalts. Obgleich das Zahlenwerk in der vergangenen Woche in nichtöffentlicher erster Lesung thematisiert wurde, wird die Stadt nicht umhinkommen, parallel an der doppischen Eröffnungsbilanz zu arbeiten. Diese wird seit 2015 gefordert. Wie die TZ berichtete, läuft die Kommune sonst Gefahr, dass ihr der Haushalt versagt bleibt.



Mit der Freigabe zusätzlicher 30 000 Euro will der Stadtrat nun die Grundlage dafür schaffen, der Forderung der Rechtsaufsicht Taten folgen zu lassen. CDU-Stadtrat Herbert Sigwarth wollte jedoch wissen, woran es gelegen habe, dass die Bilanz noch immer nicht fertig sei, zumal die Stadt scheinbar erst kurz vor zwölf reagiere. Nach Ansicht von Kämmerin Claudia Alscher habe es nicht am fehlenden Elan der Mitarbeiter gelegen. Die zusätzliche Bewertung kommunalen Vermögens könne nicht einfach nebenher geleistet werden. Immerhin dürfe man die täglichen Verwaltungsaufgaben nicht außer Acht lassen. Alscher verwies auf einen Umstand, wonach angeblich viele Kollegen – nicht nur in Belgern-Schildau – wegen der Doppelbelastung erkrankt seien.



Vor dem Hintergrund einer angespannten Personalsituation ließ Ingolf Gläser (FDP) trotzdem nicht locker: „Warum wurden nicht schon 2017 Maßnahmen ergriffen?“ Weil man nach Angabe von Claudia Alscher noch bis September im Plan gelegen habe. Erst danach sei ein längerer Krankheitsfall zum Tragen gekommen. Jens Burghardt (Freunde der Feuerwehr) glaubt indes nicht, dass man mit jenen 30 000 Euro weit kommen werde. Trotz der Doppik-Problematik und der drohenden Nichtgenehmigung des Haushalts gab sich Bürgermeisterin Eike Petzold kämpferisch: „Wir werden auf jeden Fall einen Haushalt vorlegen.“ Solle doch das Kommunalamt erklären, warum man eine Genehmigung versage, obgleich die Forderung nach Einführung der Doppik eine politische Entscheidung von oben gewesen sei.