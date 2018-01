"Es lohnt sich, uns nicht zu vernachlässigen"

Walter Kuhne aus Werdau will den Torgauer Stadtbus in sein Dorf holen.

Werdau. Eigentlich will Walter Kuhne nur eines. Einen Bus für Werdau. Genauer gesagt, die Stadtlinie A aus Torgau. „Schließlich ist unser Dorf ja ein Teil der Stadt“, sagt er. Kein Ortsteil, nein. „Das waren wir bis zur Wende. Seitdem gehören wir direkt dazu. Das zeigt alleine die Straßenbezeichnung.“ Richtige Straßennamen gibt es nicht mehr. Alles heißt jetzt Werdau und hat dazu eine Hausnummer. Geht es nach dem bald 82-Jährigen, ist das alles Grund genug, einen Bus auf die andere Seite der Elbe zu entsenden. „Torgau muss sich zu Werdau bekennen.“

Deswegen hat er sich an die Stadtverwaltung gewandt. Die verwies ihn weiter an den Landkreis. Von dort gab es die Info, dass doch 18 Mal am Tag ein Bus im kleinen Dörfchen halten würde. „Das sind aber nur Schulbusse. Am Wochenende und in den Ferien sieht es finster aus.“Auf der Bürgerinformationsversammlung zum Torgauer Haushalt hat er sein Anliegen erstmals öffentlich gemacht, wohlwissend, dass es an dieser Stelle nicht unbedingt gepasst hat. Aber es war die Chance, der versammelten Stadtverwaltung und ein paar Räten das Problem nahezubringen. „Stadtrat Claus Höfner von den Freien Wählern kam dann auch gleich rüber und hat mir recht gegeben und mich unterstützt. Wenn die Linie erstmal eingerichtet wäre, sei er sich sicher, dass die auch angenommen werde.“

Kuhne fühlt sich und sein Dorf von der Stadt alleingelassen. „Ich will ja eigentlich gar nicht stänkern, aber das hat Werdau nicht verdient.“ Bisher habe die Stadt immer nur dann an den ostelbischen Teil gedacht, wenn sie ihn brauchte, sagt Kuhne. „Früher wurde unser Dorf als Müllkippe benutzt. Bauschutt aus der Stadt wurde hier in den sogenannten Gänselöchern verkippt.“ Das sei mal ein Feuchtbiotop gewesen.

Heute ist davon nichts mehr übrig. „Wir hatten auch mal schöne Straßenbäume, Linden. Die wurden aber gefällt. Vielleicht gab es Ersatzpflanzungen, aber nicht in Werdau.“ Das einzig Positive, sagt er sarkastisch, sei, dass die Anwohner nun kein Laub mehr fegen müssten. Und dann ist da auch noch die Anbindung des Fahrradweges, die ihm überhaupt nicht zusagt. „Die Strecke über die alte Torgauer Straße ist ja schön, aber die Anbindung an unseren Ort? Ohne Vorwarnung führt der Fahrradweg auf die vielbefahrene Bundesstraße.“ Dass dort noch nie etwas passiert ist, könne nur daran liegen, dass die Stelle so extrem gefährlich ist und jeder besonders gut aufpasst. „Aber mit Sicherheit hat das nichts zu tun.“

Warum Werdau ein bisschen hinten runterfällt? Die Antwort liegt für Walter Kuhne auf der Hand. Dazu holt er etwas aus. „Ich hatte, als es darum ging, nach der Wende Ideen für den Brückenkopf zu finden, angeregt, ihn zum Vereinshaus für alle Torgauer Vereine auszubauen“, so der Präsident der Torgauer Schützengilde. „Aber wissen Sie, was mir gesagt wurde? ‚Dann müssten wir ja immer über die Elbe laufen.‘“ Und genau da liege der Hase im Pfeffer. „Für die Torgauer ist Ostelbien doch schon Polen. Eigentlich wollen die gar nichts mit uns zu tun haben.“

Sollte es am Ende doch nichts werden mit der Erweiterung der Buslinie, dann hat Kuhne auch schon eine Alternative. „Ich habe schon in Arzberg bei Bürgermeister Holger Reinboth angefragt und mich nach dem Bürgerbus erkundigt. Der würde mich sogar mitnehmen, wenn ich anrufe“, lacht der gebürtige Beilroder, der aber schon seit Jahren in Werdau sein Zuhause hat. Dieser Vorschlag sei ihm sogar von der Stadtverwaltung gemacht worden. „Aber dann muss man auch so konsequent sein und uns nach Arzberg abgeben.“ Und das, da ist sich der Rentner sicher, wäre nicht zum Nachteil für die ohnehin schon weit verteilte Gemeinde. „Vielleicht nicht unbedingt aus wirtschaftlicher Sicht aufgrund der Hochwasserschutzflächen – aber Werdau kann erschlossen werden.“ Und weiter: „Es lohnt sich, uns nicht zu vernachlässigen.“