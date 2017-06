"Es sieht nur von außen so aus"

Probsthain. Nach seiner Wahl zum stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Belgern-Schildau bis zum Ende der regulären Wahlperiode in 2019 sprach die Torgauer Zeitung mit Matthias Griem über dessen neues Amt.

TZ: Herr Griem, Sie wirkten gar nicht besonders glücklich, als Ihnen die Bürgermeisterin, die Sie künftig vertreten werden, Blumen und Glückwünsche nach der gewonnen Wahl überbrachte.

M. Griem: Nein, nein, das täuscht. Ich freue mich schon, dass die Mehrheit der anwesenden Stadträte ihre Stimme mir gegeben haben. An dieser Stelle möchte ich mich auch gleich noch mal für das Vertrauen bedanken.

Seit wann war für Sie klar, dass Sie für den Posten kandidieren werden?

Michael Halx hatte seinen Rücktritt bereits im Ältestenrat im Mai angekündigt. Danach hatten wir eine Aussprache mit den Freien Wählen aus der Schildauer Ecke, die den Gedanken an mich herangetragen haben.

Und damit konnten Sie sich anfreunden?

Sowohl mit dem Amt als erster wie auch als zweiter Stellvertreter, denn den hatten wir ja auch neu zu wählen, ja.

Haben Sie sich schon Ziele auserkoren, die Sie angehen wollen?

Ziele direkt habe ich nicht, ich vertrete die Bürgermeisterin ja nur im Urlaub oder im Krankheitsfall. Aber da ja wie gesagt auch der zweite Stellvertreter eine Neubesetzung ist, müssen wir uns ohnehin erst einmal finden in den neuen Positionen.

Mit Ihnen rückt nun ein Vertreter aus dem Schildauer Bereich auf die Stellvertreterposten nach. Bisher waren mit Eike Petzold und Michael Halx zwei Belgeraner als Bürgermeister und Vize gewählt. Könnte Ihre Wahl nun für ein besseres Gleichgewicht sorgen?

Wir haben kein Ungleichgewicht. Von außen sieht es vielleicht so auch, als wäre Schildau benachteiligt, aber das kann ich so nicht bestätigen. Was mich angeht, werde ich versuchen, immer ganz neutral zu entscheiden.