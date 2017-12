"Es spielt keine Rolle, woher die Anträge stammen"

Nordsachsen. TZ sprach darüber mit Regionalmanager Holger Reinboth.

TZ: Wie viele Anträge gab es?



Holger Reinboth: Zu neun Themenschwerpunkten waren 36 Anträge eingereicht. Für 29 gab es grünes Licht.



Und die anderen sieben?

Für die reichte das Geld nicht mehr.



Wie hoch war die Gesamtsumme, die zur Vergabe stand?

Die 29 Projekte kommen auf 2,27 Millionen Euro. Davon entfallen zwei Projekte auf die kommunale Infrastruktur und sieben Anträge auf den privaten Bausektor. Im Bereich Abriss/Rückbau konnten sechs Vorhaben bewilligt werden. Fünf Projekte beziehen sich auf den Erhalt und die Entwicklung ortsbildprägender Gebäude, was in unserem Gebiet hauptsächlich Kirchen sind. Ebenso können drei touristische Projekte von einer Förderung profitieren.



Nun macht die Region Ostelbien nur einen kleinen Teil des gesamten Fördergebietes aus. Heißt dies im Umkehrschluss, dass nur ein kleiner Teil der Fördermillionen nach Ostelbien fließt?

Sämtliche Projekte unterliegen einem Punktekatalog. Da spielt es keine Rolle, aus welcher Region die Anträge eingehen. Um so mehr freut es mich, dass es bei der jüngsten Verteilrunde eine sehr gute Mischung zwischen den beiden ehemals eigenständigen Fördergebieten gab.



Sie erwähnten zwar den Punktekatalog. Doch mal ehrlich: Gibt‘s hinter den Kulissen nicht doch Verteilungskämpfe?

Sie können mir glauben, dass dies nicht der Fall ist. Seit der Gründung des Trägervereins im Jahre 2014 ist hier eine Einheit gewachsen.



... eine Einheit, der jetzt das Geld auszugehen scheint, oder?

Ich würde es so ausdrücken: Das Interesse an einer Förderung ist in den vergangenen Monaten gewaltig gestiegen. Deswegen haben wir schon jetzt auf Gelder für 2018 vorgegriffen. Insgesamt stehen uns bis zum Jahre 2020 14,5 Millionen Euro zur Verfügung. Aktuell sind 8 Millionen gebunden. Im kommenden Jahr steht zudem eine Evaluation der bisherigen Förderperiode an, sodass es dann noch einmal zu Verschiebungen im Budget kommen kann.



Übersicht (Auswahl)

• Graditz: Hier ist es gelungen, den Ausbau des ehemaligen Gestütsleiterhauses für private Nutzung in die richtigen Bahnen zu lenken.

• Neußen: Sanierung eines leerstehenden Wohnhauses

• Belgern: Sanierung eines leerstehenden Wohnhauses

• Puschwitz: Rückbau einer Kläranlage, eines Schornsteins und einer Betonfläche am Gutshaus

• Bockwitz: Rückbau verfallener Gebäudeteile eines Drei-Seiten-Hofs

• Kreischau: Erneuerung des Dachs des Kirchenschiffs sowie Abbruch und Neuaufbau der Friedhofsmauer (Förderhöhe immerhin 106 000 Euro)

• Döbrichau: Fenster und Rekonstruktion des Innenraums der Fachwerkkirche, Anschaffung einer Bankheizung sowie Schaffung eines barrierefreien Zugangs

• Köllitsch: Ausbau des ehemaligen Speisesaals des Guts zu einem Hostel

• Großtreben: Zuschuss für eine Schnittbrötchenanlage für die Landbäckerei Schröder