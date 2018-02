Boxsport . Der Torgauer Samir Nebo verlor den Kampf um den Interconti-Titel inklusive der Deutschen Meisterschaft gegen Tom Schwarz. Am Samstag fand der große Kampf in der Erdgas Sportarena Halle statt.

Samir Nebos Traum vom WBO-Interconti-Titel hat sich zerschlagen. Der 36-jährige Wahl-Torgauer verlor in der Nacht vom Sonnabend zu gestern in der ausverkauften Erdgas Sportarena Halle an der Saale vor 2000 Zuschauer gegen den ungeschlagenen Titelverteidiger Tom Schwarz (20-0-0 – 13 K.O.) vom Magdeburger Boxstall SES in der vierten Runde durch Technischen Knockout Mit diesem Erfolg sicherte sich der 23-jährige Favorit gleichzeitig die vakante Deutsche Meisterschaft im Schwergewicht.

Tom Schwarz (r.) dominierte den Kampf eindeutig.

In keiner Sekunde des Kampfes kam der Verdacht auf, dass der Herausforderer Nebo (10-2-1 – 10 K.O.-Siege) den Titelverteidiger, der zuvor wegen einer Bandscheiben-OP zehn Monate pausieren musste, hätte bezwingen können. Wie vorher angekündigt, sorgte der in Halle aufgewachsene Schwarz in Runde vier für die Entscheidung. Nach einer Schlagserie mit zehn schweren Kopftreffern beendete der Ringrichter nach 1:49 Minuten den nun ungleichen Kampf, was regelkonform war. Weil sich Nebo weggedreht hatte, konnte ihn der Referee nicht anzählen, sodass er abbrechen musste. Zu diesem Zeitpunkt lag Schwarz klar vorn.

Nach zwischenzeitlichen Provokationen am Ende versöhnlich und freundschaftlich.

Nebo, zehn Zentimeter kleiner als Schwarz, verstand die Welt nicht mehr: „Das Ende kam zu früh. Ich war noch voll da. Aber die Niederlage wirft mich nicht um. Es war eine wichtige Erfahrung. Es geht weiter.“

Nach provozierenden Gesten während des Kampfes reichte Schwarz dem Torgauer die Hand. Und sagte: „Wir hätten noch boxen können. Respekt: Er hat mich einmal am Auge getroffen. Das tat weh.“ Ob das zynisch gemeint war, bleibt offen.

Schwarz beherrschte das Geschehen, war schneller, treffsicherer, besaß die größere Schlaghärte. Mit dem ersten ernsthaften Angriff entschied er den Fight. Die wenigen Schläge Nebos waren ungefährlich. „Nach der langen Verletzungspause von Tom müssen wir wieder straff arbeiten. Wir absolvieren noch lange nicht das harte Trainingsprogramm für unsere hohen Ziele“, sagte Schwarz-Trainer Dirk Dzemski. Daraus geht hervor, dass der Fight für Schwarz nur ein Aufbaukampf war.

Samir Nebo will und wird weiter boxen, dem ist sich auch dessen Trainer Kai Kurzawa sicher, der im ersten Interview seinem Schützling einen beherzten Kampf bescheinigt. „Ich mache auf alle Fälle weiter. Es war eine Erfahrung.“, so der 36-jährige Verlierer im Fernsehen.

Samir Nebo nach seiner Niederlage beim Interview mit dem MDR-Reporter.