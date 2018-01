"Für Champagner wie Mate-Tee nichts übrig!"

Torgau. A. Nanas ist zwar nach wie vor in aller Munde, muss sich aber an neue Gegebenheiten gewöhnen

Sie begleitet unseren Silvesterabend nicht nur, sie macht ihn bunter, unterhaltsamer und ein kleines bisschen ungezwungener. Wer sie kennt, schätzt oder hasst sie, so sehr wie sie polarisiert wahrscheinlich nichts auf dem Partyprogramm im Hinblick auf die persönlichen Vorlieben der Feiergäste. Und sie ist sich ihres Images durchaus bewusst. Deswegen wollte unsere Gesprächspartnerin zu Beginn des Interviews auch lieber unerkannt bleiben, wir nennen sie also frei A. Nanas.

„Die Feiergewohnheiten und Ansprüche an einen richtig tollen Abend haben sich seit meiner Glanzzeit in der DDR sehr verändert“, moniert Nanas, während sie den Blick gläsern durch den Partykeller schweifen lässt. Silvester, sagt sie, sei ein ganz besonderer Fall geworden. „Bis jetzt wurde ich schon oft einfach so mitgebracht, eingeladen werde ich selten, müssen sie wissen. Zu kompliziert, bei meinem Naturell, alle hippen Trends in Sachen Spaß und Tanz mit Freunden und Familie unter einen Hut zu bringen.“ Sie sehe die aktuellen Entwicklungen seitens der Ernährungs- und Getränkeauswahl zu solchen Anlässen als spaßbremsend an.

„Früher musste ich nur Sekt dabei haben und ein zwei Dosen gemischtes Konservenkompott, aber heute ist das nicht trendy genug! Nichtmal das Argument gesunden Obstes zieht mehr – beim Wort ‚Früchtchen‘ denken die einen an nackte Tatsachen aus ‚Tutti Frutti‘ und die anderen an den ach so gefährlichen Fruchtzucker mit Hüftgoldpotenzial. Vom Alkoholpegel ganz zu schweigen! Allein deshalb bin ich zwar oft, aber eher zufällig bei solchen Anlässen dabei. Habe halt für Champagner oder Mate-Tee nichts übrig!“

Und wenn man doch wider Erwarten in Stimmung käme, bei all den ABBA-Hits und Chartstürmer-Medleys in den Endlosschleifen der jahreswechselnden Radiosender, dann wollten anfangs immer gleich alle etwas von einem, nehmen, was sie kriegen können und ließen einen dann beim ersten großen Feuerwerksspektakel vor sich hin wabern und einfach (ab-)stehen. „Ich habe eine Silvesterparty noch nie mit den Gästen durch die Tür verlassen.“ resümiert Nanas fast schon trocken. „Immer bin ich die letzte gewesen, habe erst beim Abwasch ein Ende gefunden und so wird es sicher auch in diesem Jahr wieder sein.“

Auf Drängen unserer Redaktion ob des fast schon besorgniserregenden Trübsals unserer Gesprächspartnerin hin, sich doch bitte zu erkennen zu geben, um bei zukünftigen Feierlichkeiten weniger vernachlässigt, fast schon stiefmütterlich behandelt und dauerhaft psychisch misshandelt zu werden, gab sie schließlich kleinbei. Darum unser offener Appell an alle Gastgeber und Gäste rauschender Jahreswechsel-Veranstaltungen: Um Himmels Willen, TRINKEN Sie den letzten Schluck Ananas-Bowle, bevor ihn erneut das ewig traurige Schicksal ereilt, als Nesche den Ausguss hinunterzulaufen! Herzlichen Dank und Prost allerseits!