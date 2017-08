"Für die Kostenexplosion muss der Steuerzahler bluten"

Torgau. Die Grünen haben massive Kritik am Torgauer Hafenausbau geübt und fordern sogar, dass sich der Landesrechnungshof einschaltet. Man stützt sich auf zwei Kleine Anfragen des Landtagsabgeordneten Wolfram Günther (GRÜNE) zu Mehrkosten und Ausbauplänen für den Hafen, die Finanzminister Prof. Dr. Georg Unland (CDU) sowie Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) jetzt beantworteten. Dazu Günther, zugleich umweltpolitischer Sprecher der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Sächsischen Landtag: „Es ist ein Skandal. Im Jahr 2014 wurden noch 10,6 Millionen Euro Hafenausbaukosten veranschlagt, dazu addierten sich 2017 noch 3,1 Millionen Euro an Kosten für die Infrastruktur der Gleisanlagen. Die aufgrund des betonaggressiven Grundwassers nötigen Umplanungen schlagen nun mit weiteren 2,4 Millionen Euro zu Buche.“



Wolfram Günter empört: „Die Gesamtsumme von 16,1 Millionen Euro ist eine stolze Summe − begleichen muss sie der Steuerzahler. Denn die Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO), zu der der Hafen Torgau gehört, ist eine 100-prozentige Tochter des Freistaates Sachsen. Das bedeutet: die aktuell kalkulierten 16,1 Millionen Euro sind ausschließlich Landesmittel. Umso entsetzter bin ich, dass der Finanzminister es nicht für nötig hält, bei einem Bauvorhaben dieser Größenordnung vorab eine übliche Kosten-Nutzen-Analyse zu fordern. Damit entfällt ein hartes Kriterium, ob die veranschlagten Kosten überhaupt sinnvoll eingesetzt sind und ausreichend Nutzen generieren.“ Er halte dies für so unglaublich, so der Grünen-Sprecher, dass der Landesrechnungshof eingeschaltet werden sollte. Denn der Nutzen einer solch hohen Investition sei massiv zu bezweifeln.



„Die SBO dokumentiert in ihrer eigenen Jahrespressemitteilung, dass der Anteil der Güter, die tatsächlich per Schiff umgeschlagen werden, sich in den letzten beiden Jahren auf einem sehr niedrigen Niveau eingependelt hat. Im Jahr 2016 betrug der Anteil des Verkehrsträgers Schiff am Güterumschlag der SBO-Häfen 6,7 Prozent (2015: 5,8 Prozent). Für die letzten beiden Jahre bedeutet das ein Negativrekord. Damit spielt der Schiffsverkehr praktisch keine Rolle mehr“, beschreibt der Abgeordnete. „Der Löwenanteil des Güterumschlages bei der SBO wurde 2016 nach wie vor mit 60 Prozent per LKW und mit 32,3 Prozent per Bahn abgewickelt. Die unbegründete Zukunftsgläubigkeit der Staatsregierung in die Binnenschifffahrt auf der Elbe ist mir völlig unerklärlich: Wie soll denn eine dauerhafte Fahrtiefe garantiert werden in Zeiten des Klimawandels?



Wetterextreme wie Starkregen und Trockenperioden werden sich immer häufiger abwechseln, der Wasserstand der Elbe bleibt völlig unvorhersehbar. Angesichts dieser Zahlen ist es umso absurder für das Ausbauprojekt des Hafens Torgau, auf die übliche Kosten-Nutzen-Analyse zu verzichten. Das nenne ich Steuergeldverschwendung!“, so Günther. Erwartungsgemäß lasse sich wieder mal kein Schuldiger für die 2,4 Mio. Euro teuren Umplanungen finden. Für die Staatsregierung und für die SBO scheint alles ganz einfach. 2010 gab es durch die SBO Wasseruntersuchungen, die kein Vorhandensein von betonaggressiven Grundwasser anzeigten. Bei erneuten Untersuchungen 2015 war das untersuchte Grundwasser plötzlich stark betonangreifend.



Nun explodieren die Kosten beim Umbau des Torgauer Hafens. „Was eigentlich zwischen 2010 und 2015 passiert sein könnte, scheint die Staatsregierung und die Hafengesellschaft nicht zu interessieren. Das ist unglaublich! Ich werde an dem Thema dran bleiben, um weitere Steuergeldverschwendung zu verhindern“, so der Abgeordnete. Das verausgabte Geld könnte seiner Meinung nach an anderer Stelle für die Region Torgau einen viel größeren Nutzen entfalten. Investitionen für den Tourismus, gerade im Umfeld der geplanten Landesgartenschau, das dringend sanierungsbedürftige Kreiskulturhaus, die von der IG Brückenkopf soziokulturell genutzten alten Festungsanlagen, den Ausbau des lokalen und regionalen Radwegenetzes aber auch Lärmschutz an den drei durch Torgau verlaufenden Bundesstraßen seien dringend erforderlich.



Finanzminister Prof. Dr. Georg Unland hatte in der Kleinen Anfrage des Landtagsabgeordneten übrigens genau beschrieben, was im Torgauer Hafen gemacht wird. Hier die Aufzählung: Ersatzneubau Kaianlage, Neubau einer Kranbahn für zwei Hafenportalkrane. Ersatzneubau bzw. grundhafte Instandsetzung von Gleisanlagen mit abgedeckten Ladegleisen. Um- und Neubau von Medienleitungen, Entwässerungsanlagen, Kaiausrüstung. Rückbau bzw. Teilrückbau des Bestandes (Kaianlage, Gleise, Medienleitungen, Oberflächenbefestigungen). Demontage (bei Baubeginn), Einlagerung, Montage und Wiederinbetriebnahme eines vorhandenen Hafenportalkranes.