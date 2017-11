"Feuer in den Plothaer Ställen"

Ausschlafen und langes Frühstücken war passé am gestrigen Sonntag. Punkt 8.20 Uhr gellten die Sirenen – zunächst in Belgern, Bockwitz, Mahitzschen, Staritz und Liebersee: In Plotha brennt der Schafstall, vermutlich Brandstiftung, eine Person wird vermisst. So gibt die Leitstelle den Einsatzbefehl an die Ortswehren heraus. Eine knappe Viertelstunde später treffen die ersten Löschfahrzeuge in Plotha ein. Die Kameraden werden durch Einsatzleiter Steve Stieber eingewiesen.

Um keine Zeit zu verlieren, kommt für die Erstbekämpfung die Hochdruckeinrichtung der Lieberseeer Feuerwehr zum Einsatz, ebenso das TLF 16/25 aus Belgern. Spätestens jetzt wird den Kameraden angesichts der Szenerie klar, dass es sich zum Glück „nur“ um eine Übung handelt. Letzte Zweifel verrauchen im wahrsten Sinne des Wortes, als Jochen Werner, Stadtwehrleiter von Belgern/Schildau, im privaten Pkw anrückt. Er ist Beobachter, macht sich aufmerksam Notizen.

Das imaginäre Feuer ist zwar eingedämmt, flammt aber immer wieder auf, doch die vermisste Person wurde schnell gefunden. Zugleich wurden mehr als

500 Meter Schlauch hin zum Tiefsaugbrunnen verlegt, um über ausreichend Wasser zu verfügen. „Wir haben den Brunnen erst im Vorjahr gebaut“, erläutert Werner.

Zwischenzeitlich kommt eine weitere Hiobsbotschaft: An der etwa 50 Meter entfernten Schweinemastanlage steigt Rauch auf. Im Sozialgebäude wurde ein Brand gelegt, der Übeltäter flüchtet, rennt geradewegs gegen einen vorbeifahrenden Trecker, stürzt und gerät unter das rechte Hinterrad des Hängers. Aus diesem Grund wurden die Wehren von Neußen und Lausa nachalarmiert und greifen nun in das Geschehen mit ein.

Während die Löscharbeiten beginnen, muss auch der Schwerverletzte (eine Puppe) geborgen werden. Ein Wegfahren des Traktors ist nicht möglich, weil der Bauer in Panik nun selbst geflüchtet ist und den Schlüssel mitgenommen hat. Jetzt braucht es eines hydraulischen Rettungsgerätes und eines Hebekissensatzes, um die Last des Hängers vom Verletzten zu heben, diesen hervorzuholen. Das gelingt mittels Technik und koordinierter Handgriffe recht schnell. Mittlerweile konnten auch die Feuer in und an den Ställen unter teilweisen Einsatz von Atemschutzträgern gelöscht werden. Steve Stieber beendet die Übung. Nach den Aufräumarbeiten freuen sich die Kameraden auf heiße Bockwurst und Kaffee in der Staritzer Gaststätte.