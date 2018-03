"Frühjahrsputz - es ist Deine Stadt"

Auch in diesem Jahr wollen die Torgauer gemeinsam für ein sauberes und gepflegtes Erscheinungsbild in ihrer Heimatstadt sorgen. Aufgerufen ist jeder, im Außenbereich seines Wohn- oder Arbeitsumfeldes bzw. angrenzender Außenbereiche tätig zu werden. „Ich baue auf Ihre rege Beteiligung und freue mich auf ein noch schöneres Torgau nach dem Frühjahrsputz“, so die Oberbürgermeisterin.

Wer individuelle Aktivitäten plant, möchte sich bis spätestens zum 4. April im Rathaus melden. Nur so kann – wenn gewünscht – städtische Unterstützung und Hilfe bei der Einsammlung und Entsorgung der blauen Müll- oder gelben Wertstoffsäcke an vorher festgelegten Standorten und sortiert nach Abfallart angeboten werden. Entsorgt werden können Restabfälle, Verpackungsmaterialien sowie Papier, Pappe, Flaschen und Gläser (entsprechend duales System). Bei Rückfragen steht Dietmar Bürger unter Telefon 03421 748-441 zur Verfügung.

Übrigens: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Am Sonntag, 8. April, findet von 13 bis 17 Uhr das traditionelle Frühlingsfest in Torgaus Innenstadt statt. Zudem sind alle Interessierten zum „Tag des offenen Rathauses“ in der Zeit von 12 bis 16 Uhr eingeladen.