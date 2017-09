"Frau Barth versucht, mich aus der Stadt zu drängen"

Und mehr noch: Der Stadtrat folgte dem Vorschlag der Verwaltung, die Sächsische Wohnimmobilien GmbH (SWG) aus Radebeul von dem Verfahren auszuschließen. Um so größer war der Unmut bei Peter Heil, dem SWG-Geschäftsführer. Heil, der gestern Abend in den Besucherreihen saß, kritisierte gegenüber der Torgauer Zeitung, dass die Oberbürgermeisterin den privaten Streit mit ihm als Ex-Partner nun offensichtlich zur Dienstsache erklärt habe.

Die SWG hatte laut eigener Pressemitteilung für das Grundstück mit den abrisswürdigen Altbauten einen Kaufpreis in Höhe von 308800 geboten. Der zweite Bieter 122800 Euro weniger. In der Pressemitteilung der SWG heißt es wörtlich: „Die SWG hatte ihr Angebot vollständig und fristgerecht unter Beachtung aller Auflagen mit einem wunschgemäßen Konzept eines Meißener Architekten für Betreutes Wohnen mit 24 Wohnungen und einer Tagespflege eingereicht. Der imposante Schnurbaum sollte erhalten bleiben.

Die Arbeit des Architekten hat uns alleine 15000 Euro gekostet. Eine Bank bestätigte die Finanzierung bereits. Der SWG wurde vorgeworfen, als Bieter unzuverlässig zu sein, da sich die SWG schriftlich an die Torgauer Stadträte gewandt hatte, nachdem der Geschäftsführer per SMS aus Torgau vor der offiziellen Benachrichtigung aus dem Rathaus erfahren hatte, dass die Ausschreibung aufgehoben werden soll, weil er das Höchstgebot abgegeben habe. Ich empfinde es als skandalös, dass bereits Außenstehenden bekannt war, wie die Ausschreibung endete und wer Höchstbieter war, bevor die Bieter selbst von der Stadtverwaltung informiert wurden. Hier hält jemand im Rathaus nicht dicht.

Dienstgeheimnisse werden nach außen getragen. Die Verwaltung hat das offensichtlich nicht im Griff. Der Beschluss ist jetzt grundsätzlich so gefasst worden, wie ich es damals schon per SMS mitgeteilt bekommen hatte. Wir wurden von der Ausschreibung ausgeschlossen, weil wir uns mit unseren Sorgen an die Stadträte gewandt haben. Die Räte sind das Aufsichtsgremium der Stadtverwaltung. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Investoren mit Problemen direkt an die Räte wenden. Frau Barth hat dies als Unternehmerin selbst gemacht, insbesondere bei unserem Projekt ,Brauhauspark’ in Torgau.

Dort begleitete uns der Stadtrat Theobald noch zu Gesprächen in die Landesdirektion, weil wir mit den Vorgängen im Rathaus nicht einverstanden waren. Als skandalös bezeichnen wir das Verhalten in der Verwaltung, insbesondere das der Oberbürgermeisterin. Man muss dazu wissen, dass Frau Barth vor ihrer Wahl zur Oberbürgermeisterin das nun ausgeschlossene Unternehmen in Radebeul gegründet hatte, als Geschäftsführerin dieses viele Jahre leitete und bis zu ihrer Wahl dort tätig war. Frau Barth versucht, mich als Unternehmer aus der Stadt zu drängen, da wir privat seit Monaten im Streit liegen.

Ihr ist jedes Mittel recht. Allein aufgrund der persönlichen Verärgerung der Oberbürgermeisterin wird dem Torgauer Haushalt so ein sechsstelliger Betrag eines Investors vorenthalten und eine Investition in Höhe von mindestens vier Millionen Euro verhindert. Dies verletzt eindeutig die Neutralitätspflicht eine Bürgermeisterin. Frau Barth stellt ihre privaten Probleme über ihr Amt im Rathaus. Ich hoffe, die Bürger in Torgau denken daran, wenn mal wieder das Geld für Investitionen in Kindergärten, Spielplätze und Schulen fehlt.“

Heil kündigte an, nun auf seinem Grundstück Oberhafentor ein vergleichbares Vorhaben zu realisieren (siehe gestrige TZ-Ausgabe), wenn er nicht wieder unter fadenscheinigen Gründen von der Verwaltung ausgebremst werde.

Kritisch sah Stadtrat Peter Deutrich (fraktionsloser LINKER) den Stadtratsbeschluss. Für ihn sehe es so aus, als ob eher subjektive Gründe vorlägen. Ausführliches zur Diskussion, bei der unter anderem CDU-Fraktionsvize Konrad Theobald und SPD-Fraktionschef Frank Henjes das Wort ergriffen, folgt. Heil selbst wartete den Beschluss erst gar nicht mehr ab. Er und seine Begleitung verließen kurz vorher den Ratssaal. Die Stadt will ihrerseits rechtliche Schritte gegen Peter Heil prüfen.