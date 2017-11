"Frieden und Freiheit bewahren!"

Am Fuße des großen Steinkreuzes auf dem Torgauer Friedhof wurden gestern mehrere Kränze niedergelegt. Der Landkreis Nordsachsen, die Stadtverwaltung, Parteien, Organisationen und die 9. Kompanie des Feldjägerregiments 1 aus Leipzig drückten damit ihr Mitgefühl für die Opfer und Gefallenen von Krieg, Flucht und Gewalt aus.

„Wir gedenken der gefallenen Soldaten und der getöteten Zivilisten, Menschen, die in Gefangenschaoft oder auf der Flucht ums Leben kamen, Menschen, die aufgrund ihres Glaubens und ihrer Ethik vefolgt wurden, aber auch Widerständlern, die gegen die Diktatur mit ihrem Leben büßen mussten“, so brachte es der CDU-Bundestagsabgeordnete Marian Wendt zum Ausdruck. Er machte zudem Mut, aus der Trauer Kraft zu schöpfen, um für Freiheit und Frieden noch stärker einzustehen.

Nicht für alle Menschen gebe es einen friedlichen Alltag, „wir erleben leider vielfach wieder, wie sich manchmal sogar in unserem ländlichen Raum Streit und Missgunst wegen Nichtigkeiten herausbilden. Das sollte uns aufmerksam werden lassen.“ Die „Versöhnng über den Gräbern“, an die 1945 fast niemand glaubte, habe tatsächlich stattgefunden, und sie gilt es nachhaltig zu bewahren.

Superintendent Mathias Imbusch verdeutlichte: „Frieden ist mehr als das Schweigen der Waffen. Frieden ist, wenn Gerechtigkeit wahr ist. Gerechtigkeit sucht ein Volk, kennt keine Gier nach Geld. Sie ist das Gegenprogramm.“

Er lud alle Anwesenden ein zum stillen Gebet und zur Fürbitte für alle Menschen, die keine Heimat haben und noch immer Krieg und Gewalt ausgesetzt sind.

Vor dieser Veranstaltung hatten sich viele Menschen bereits auf den Weg gemacht, um gemeinsam mit dem Bund der Vertriebenen am Torgauer Denkmal an der Elbe in ehrendem Gedenken zu verweilen.

Gut zu wissen: Der Volkstrauertag wurde durch den im Jahr 1919 gegründeten Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge auf Vorschlag des bayerischen Landesverbandes zum Gedenken an die Kriegstoten des Ersten Weltkrieges eingeführt. Er wird seit dem Jahr 1952 stets zwei Sonntage vor dem ersten Adventssonntag begangen und erinnert an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltbereitschaft und Gewaltherrschaft aller Nationen.