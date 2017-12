"Grandios: Orgelbau und Orgelmusik als Weltkulturerbe - das ist ein Ritterschlag für uns"

Torgau. Die Unesco hat Orgelmusik und Orgelbau am Donnerstag in die Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen, kurz gesagt, zum Weltkulturerbe erklärt. Die TZ sprach darüber mit Kirchenmusikdirektor Ekkehard Saretz.

TZ: Herr Saretz, wann haben Sie davon erfahren?

E. Saretz: Während einer Nachrichtensendung am Donnerstagabend. Ich sage Ihnen, ich habe gejubelt!

TZ: Was bedeutet das Votum der Unesco für das Image der Orgel und für Sie persönlich?

Das ist ein Ritterschlag für alle Orgelbauer und Organisten! Deutschland hat mit 50 000 Instrumenten weltweit die größte Orgeldichte, und Torgau kann da gut mithalten. Persönlich erfüllt mich diese Nachricht ein wenig mit Stolz und macht mich glücklich. Immerhin macht Orgelmusik einen wesentlichen Teil meines Berufes aus, zu dem ich mich vor nunmehr 43 Jahren entschlossen habe.

Sie bezeichnen Torgau bisweilen als Orgelstadt an er Elbe. Welche Orgeln sind hier heimisch?

Zuallererst sei hier die Schleifladen-Orgel genannt, die 1994 von dem Orgelbauer Martin Vier aus Friesenheim gebaut wurde. Sie ist einem Instrument der Renaissance nachgestaltet. Im selben Gotteshaus verfügen wir auch über die kleine Truhenorgel. In der Kirche St. Marien erfreuen sich jährlich Tausende Menschen über den Klang der Schuster-Orgel von 1984. Wir sind auch sehr froh über unser historisches Instrument in der Friedhofskapelle. In der Katholischen Kirche wird auf einer Eule-Orgel gespielt, und auch die Neuapostolische Kirche verfügt über eine klangvolle Königin.

Apropos Königin. Warum wird dieses Instrument so bezeichnet?

Weil der Orgelbau und das -spiel einzigartige Künste sind und jedes Instrument einzigartig ist, mit den höchsten und den tiefsten Tönen überhaupt. Eine Orgel ist nun mal das Genialste, was ein Mensch überhaupt spielen kann, gleichzeitig mit beiden Händen und beiden Füßen.

Könnte es jetzt einfacher werden, desolate Orgeln wieder herzustellen?

Nicht finanziell. Aber die Orgel mit allem, was dazugehört, als Weltkulturerbe bestätigt zu wissen, beflügelt auf jeden Fall die Lobby und gibt moralische Unterstützung. Ich habe viele Jahre im Orgelbeirat der Landeskirche mitgearbeitet und mehr als 30 Orgeln bei ihrer Rekonstruktion oder Renovierung begleitet. Deshalb kann ich das gut nachvollziehen, insbesondere auch für die Initiativen in Lausa, Neussen und Dommitzsch.

Wann erklingt in Torgau wieder Orgelmusik?

Aufgrund der Unesco-Entscheidung werde ich am Sonntag nach dem Gottesdienst ab 12 Uhr in der geheizten Schlosskirche spielen und zur Orgelführung einladen. Das Weihnachtsoratorium erklingt dann am 17. Dezember um 18 Uhr in der Schlosskirche, begleitet auf der Truhenorgel, und am 31. Dezember wird zum traditionellen Orgelkonzert in die Stadtkirche St. Marien eingeladen, wie immer um 22 Uhr.