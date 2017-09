"Große Überzeugungsarbeit war nicht notwendig"

Süptitz. Eine entsprechende Willensbekundung verabschiedeten die Gemeinderäte auf ihrer jüngsten Sitzung. Die TZ nahm dies zum Anlass, um darüber mit Ortsvorsteher Peter Klepel zu sprechen. Klepel gehört zudem dem Vorstand der Süptitzer Teilnehmergemeinschaft an.



TZ: Herr Klepel, der Beschluss fiel derart überzeugend, dass Sie wohl reichlich Überzeugungsarbeit geleistet haben, oder?

Peter Klepel: Das war gar nicht notwendig. Einerseits bin ich natürlich froh, dass die Gemeinde einen Großteil des Eigenanteils der Teilnehmergemeinschaft aufbringt. Andererseits hatte sich bereits abgezeichnet, dass dies auf Grund der hohen Förderung von 85 Prozent eine riesige Chance für uns ist.



Wie geht es jetzt weiter?

Der bereits am 29. August in der Vorstandssitzung vorgestellte erste Entwurf soll noch im vierten Quartal – leicht abgeändert – in den zweiten münden. Dieser, so das Ziel, geht nächstes Jahr zur Plangenehmigung.



Was meinen Sie mit „leicht abgeändert“?

Beispielsweise der vordere Gärtnerteich. Diese Maßnahme bleibt weiterhin Bestandteil der Planung, jedoch sollen die Eigenleistungsanteile dafür nicht von der Gemeinde übernommen werden.



Stichwort Kosten: Wird sich daran etwas ändern? Ihr Vorstandsvorsitzender Pascal Schäfer hatte noch im Frühjahr von geschätzt 1,7 Millionen Euro Gesamtkosten gesprochen.

Ich rechne nicht mit großen Änderungen. Aber erst wenn der Wege-und Gewässerplan nach Paragraf 41 Flurbereinigungsgesetz genehmigt ist, liegen konkrete Zahlen auf dem Tisch.



Wann wird die erste Maßnahme in dem Flurneuordnungsverfahren umgesetzt?

Frühestens im Herbst 2018, spätestens jedoch 2019.