NORDSACHSEN Torgau mal ganz vorne Torgau/Oschatz/Nordsachsen. „Die Arbeitslosigkeit ist im Dezember gegenüber dem Vormonat saisonal bedingt gestiegen“, erklärte Agenturchefin Cordula Hartrampf-Hirschberg in ihrer monatlichen Arbeitsmarkteinschätzung. mehr…

NORDSACHSEN Am Wochenende Gegacker und Geschnatter Gräfendorf/Torgau. An größter Rassegeflügelschau im Dreiländereck sind Nordsachsens Züchter gut beteiligt mehr…

TORGAU Möglichst auf befestigten Wegen Beckwitz. Das Feuerwehrgerätehaus als Ausgangspunkt nehmend, startet auch in diesem Jahr die Beckwitzer Neujahrswanderung zu einer Runde ums Dorf. mehr…

MOCKREHNA "Grundzentrum? Objektiv betrachtet führt kein Weg an uns vorbei" Mockrehna. So etwas würde man doch dem Bürger auf der Straße gar nicht erklären können ... Schon vor der jüngsten Mockrehnaer Gemeinderatssitzung in Klitzschen hatte sich Gemeinderat Sandro Oschkinat (Freie Wähler) kritisch über den Vorschlag geäußert, im Zuge der Fortschreibung des Regionalen Entwicklungsplans nur Belgern-Schildau und Beilrode im Altkreis zu Grundzentren werden zu lassen. mehr…

TORGAU Abschied vom Weihnachtsbaum Torgau. Die A.TO GmbH wird am Samstag, dem 13. Januar, wieder Weihnachtsbäume entgeltfrei entsorgen. mehr…

TORGAU Festumzug auf der Strecke wie 1996 Der Festumzug für den Tag der Sachsen im September wird genau über die Strecke führen, wie es bereits 1996 der Fall. mehr…

MOCKREHNA Projekt Stromspeicher Für etwa 2,5 Millionen Euro soll im Mockrehnaer Ortsteil Langenreichenbach eine Großbatterieanlage errichtet werden. Ziel ist es, Schwankungen im Stromnetz zu stabilisieren. mehr…

NORDSACHSEN Nachbarn mit Herz 2017 Die Beiträge zur Aktion Nachbarn mit Herz begleiten die TZ-Leser auch in diesem Jahr durch die Adventszeit. Zahlreiche Vorschläge, wer diese Auszeichnung verdient hat, sind in den letzten Wochen in der Redaktion eingegangen. mehr…

TORGAU Torgauer Stadtzeitung Grußwort Heute halten Sie sie in Ihren Händen: die neuen Stadtnachrichten der Großen Kreisstadt Torgau. Hier finden Sie wöchentlich aktuelle Meldungen zum Geschehen in unserer Stadt. mehr…

Es wird wieder laut und international in Dahlen Motorsport. Langsam gewinnt die Deutsche Enduro Meisterschaft 2018 Konturen. Fest steht schon, dass zwei Wochen nach dem Meisterschaftsauftakt, der am 10. März in Tucheim stattfindet, der 2. Lauf am 25. März in Dahlen steigt. mehr…

Brauereipferde kamen, sahen, siegten Vereinsleben. Am Jahresende wurden die Mitglieder des SV Strelln/Schöna noch einmal aktiv – 2017 sportlich verabschiedet mehr…

Karten für den Kampf Schwarz - Nebo sichern Boxsport. SES-Schwergewichtler Tom Schwarz will als Schwergewichtsboxer weiter ganz nach oben. Dafür muss und will er nun Samir Nebo aus Torgau in einem „Generationenduell“ besiegen, auch deshalb, um seinen WBO-Inter-Conti-Titel erfolgreich zu verteidigen. mehr…

Eva die Große U16- und U18-Athleten des Sparkassen-Teams des SSV 1952 Torgau starteten mit Erfolg bei Stadtmeisterschaft Halle mehr…

Neun Sekunden fehlten zum Turniersieg SC Hartenfels Torgau 04 machen sich in Herzberg für den eigegen Supercup warm mehr…

Die Freizeitseite vom 29. Dezember als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie: – Amateurfunker Thoms Freimann erzählt über eine 14-tägigen Amateurfunk-Expedition nach Montserrat.

– Ab 5. Januar heißt es endlich in der Kleinen Galerie „50 Jahre Tanzmusik in Torgau“.

– Die Glühweinparty des Rosenfelder Carnevalsvereins muss leider aus technischen Gründen ausfallen. WE-Tipps: Silvesterveranstaltungen und Neujahrsspaziergang mehr…

Weihnachtsmärkte 2017 Auch in diesem Jahr ist die Torgauer Zeitung wieder auf den Weihnachtsmärkten der Region unterwegs. Hier finden Sie die Texte und Bilder zu den weihnachtlichen Spektakeln: mehr…

