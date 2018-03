Torgau. Wenn voraussichtlich am 14. März Angela Merkel ein weiteres Mal zur Kanzlerin gewählt wird, gibt auch der Torgauer CDU- Bundestagsabgeordnete Marian Wendt seine Stimme ab.

Die TZ sprach mit ihm über die GroKo-Entscheidung der SPD und seine eigene Zustimmung zu einem Bündnis mit dem Sozialdemokraten.

TZ: Haben Sie das Abstimmungsergebnis der SPD so erwartet?

Marian Wendt: Das Ergebnis ist unerwartet deutlich ausgefallen. Ich bin aber froh, dass so viele SPD-Mitglieder die politische Verantwortung ihrer Partei erkannt haben. Es ist gut, dass Deutschland endlich eine Regierung bekommt und wir beginnen können, die vor uns liegenden Herausforderungen anzugehen. Die Menschen in unserem Land hätten es nicht verstanden, wenn es noch länger gedauert hätte.

Sie selbst haben beim Bundesparteitag der CDU für die Große Koalition votiert – und das, obwohl Sie im Vorfeld via MDR angekündigt hatten, dies nicht zu tun, wenn keine ostdeutschen und jungen Vertreter im CDU-Regierungsteam sind.

Die Verjüngung hat stattgefunden. Es gibt neue Gesichter und der Alters-

durchschnitt ist stark gesunken. Dass es keine ostdeutschen Minister aus der Union gibt, ist schade. Durch unseren Druck wird es aber einen von der CDU gestellten Ostbeauftragten geben, dessen Einsetzung nicht im Koalitionsvertrag steht. Das ist ein guter Kompromiss zu meiner Forderung.