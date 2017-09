"Hallo Deutschland, bin wieder da!"

Torgau. Die letzten drei Monate waren die schönsten und auch traurigsten meiner Reise in die USA. Der Abschied rückte immer näher, nicht nur mir, sondern auch meiner Gastfamilie wurde das bewusst. Keiner von uns wollte darüber reden, und wenn es doch dazu kam, floss die ein oder andere Träne. Auch meine Freunde waren der Meinung, wir müssen die gemeinsame Zeit nutzen. So ging es unter anderem zum Pferderennen, zum Bootfahren nach Okoboji (großer See in Iowa), zum Wandern, ins Kino und zu einem Marathon mit farbigem Schaum.



Außerdem hat meine Gastfamilie eine kleine Abschiedsfeier organisiert, zu der einige Au-Pair-Freundinnen, meine Betreuerin und auch Familienmitglieder eingeladen waren. Gemeinsam wurde gegrillt, Spiele wurden gespielt, und die Kinder hatten eine Wasserschlacht. Sie beim Spielen zu beobachten oder Emerson ins Bett zu bringen, hat mich jedes Mal zum Weinen gebracht. Denn bald würde ich die Knirpse nicht mehr täglich sehen. Aber es gab auch etwas Positives am Ende meiner Iowazeit... meinen REISEMONAT.



Dieser steht jedem Au Pair nach erfolgreichem Abschluss des Programmes zu. Hierfür bekommt man 31 Tage, um durch die Staaten zu reisen. Gesagt, getan. Nur wäre es nicht mein Reisemonat, würde ich nichts Verrücktes machen. Also ging es für 25 Tage in 24 Städte in 23 Staaten. Am Anfang habe ich mir überlegt, welche Orte ich noch sehen möchte, da ich in meiner gesamten Zeit in den USA schon viele bereist hatte, die Ostküste zum Beispiel. Am 17. Juni ging es nach einem emotionalen Abschied (aber nur für einen Monat) am Flughafen in Des Moines nach Austin, Texas. Von da aus sind ein Freund und ich gemeinsam mit seinem Auto nach New Orleans, gefolgt von Montgomery (Alabama), Atlanta und den Vampire Diaries Studios, Asheville (North Carolina) bis nach Virginia Beach gefahren. Highlight der ersten Woche waren unter anderem der Wasserfall in Asheville und die Studios meiner Lieblingsserie „Vampire Diaries“. Nach einem Tag am Strand von Virginia Beach liegend, bei 43 Grad, ging es nach Washington D.C.

Hier verabschiedeten wir meinen amerikanischen Bekannten. Aber mein bester Freund war extra aus Deutschland gekommen und begleitete mich.

In D.C. haben wir unter anderem auch das Weiße Haus besucht. Dort ist mir aufgefallen, dass in den letzten vier Jahren die Sicherheitsvorkehrungen enorm verstärkt wurden.



Nach zwei Tagen in der Hauptstadt haben wir uns ein Auto gemietet und sind in weitere Städte, wie Baltimore, New Castle (Delaware), Atlantic City, Philadelphia und dann New York City gefahren. In NYC haben wir sowohl den Central Park als auch den Times Square unsicher gemacht und sogar einen kurzen Ausflug zur Freiheitsstatue unternommen. Um ehrlich zu sein, ist diese kleiner als erwartet, aber nur dort zu sein, hat mich mit Freude erfüllt.



Weiter ging unsere Reise in den Norden in die eher unbekannten Staaten und Städte wie Hartford (Connecticut), Providience (Rhode Island), Boston, Manchester (New Hampshire), Portland (Maine) und Bennington (Vermont). Auch diese Orte haben mich durch ihre Kultur und Natur beeindruckt. So waren z.B. die Küsten und Strände wunderschön.



Einer der schönsten und besondersten Orte war definitiv Niagara, wo sich die Niagarafälle befinden. Sprachlos stand ich ungefähr 20 Minuten davor und konnte meinen Augen kaum trauen. Alleine der Gedanke endlich dort zu stehen, nach einer achtstündigen Autofahrt, war überwältigend. Scheinbar war ich nicht die Einzige, die so gedacht hat. Wir fanden uns inmitten einer riesigen Menschenmenge, die dieses Naturwunder bestaunte.



Danach ging es nach Cleveland (Ohio), Charleston (West Virginia), Louisville (Kentucky) und Indianapolis (Indiana). Für meinen Freund hieß es nach fast drei Wochen wieder zurück fliegen. Allerdings nicht ohne vorher meine Lieblingsstadt Chicago zu sehen. Innerhalb von fünf Tagen habe ich ihm die wichtigsten und schönsten Orte, wie z.B. das Navy Pier und Lincoln Park gezeigt.

Aber auch für mich gab es etwas Neues zu erleben. Bis zu diesem Tag hatte ich noch nicht die Chance, auf dem 442,3 Meter hohem Willis Tower das Skydeck auszuprobieren. Hierbei handelt es sich um einen aus Glas gefertigten Kasten, der an der oberen Fassade des Gebäudes angebracht ist. Man kann sich auf das Panzerglas stellen und die Stadt von oben sehen.



Leider war mein Reisemonat nach 25 Tagen und rund 7200 Kilometer Autofahren zu Ende. Ich musste mich von meinem Freund verabschieden und bin am 13. Juli zurück nach Iowa zur Gastfamilie gefahren. Allerdings wussten meine Gastkinder nicht, dass ich schon einen Tag früher kam. Alle waren super überrascht und haben sich sehr gefreut. Besonders Emmy mein Baby. Es war unglaublich, wie viel sie gewachsen ist und was sie in den vier Wochen gelernt hat. Sie kann jetzt bis Zehn zählen und einige Wörter besser aussprechen. Auch meine Freunde wiederzusehen war wundervoll. Wir haben noch einmal viel erlebt und unternommen. Jedoch nur für eine Woche, denn dann hieß es richtig Abschiednehmen.



Nie zuvor tat mir etwas so weh... Meine Gastfamilie verlassen? Unvorstellbar aber ich musste. Ungefähr eine Stunde haben wir am Flughafen geweint und uns verabschiedet. Die Kinder wollten mich nicht gehen lassen, und um ehrlich zu sein, wollte ich auch nicht gehen. Es ist ein Abschied auf ungewisse Zeit. Die Tränen sind geflossen. Es war schrecklich, auch wenn ich mit einem Teil meines Herzens nach Hause wollte zu meiner „richtigen“ Familie. Da gab es nur ein Problem. Keiner in Deutschland, außer meinem Onkel, wusste, wann ich zurück komme. Ich habe schon seit einem halben Jahr geplant, alle zu überraschen und eine Woche früher wieder da zu sein. Aber ich wäre nicht Alicia Wiemann, wenn ich mir nichts Besonderes ausgedacht hätte.



Also bin ich sieben Tage früher zurückgereist und habe dann erst meinen Vater und meine Oma, dann meine Mama und später noch meine Großeltern und eine sehr gute Freundin überrascht.

Ich habe mich noch nie so darüber gefreut, nach Roitzsch zu fahren, einen Opel zu sehen oder „Landluft“ zu riechen. So banale Dinge, die andere nicht mehr wahrnehmen, sind für mich auf einmal so besonders. Samstagmorgen frische Brötchen beim Bäcker zu holen, gut schmeckende Kartoffeln zu essen oder in der Öffentlichkeit ein Bier zu trinken – das alles war in Amerika nicht möglich.

Auch wenn ich die Zeit in den USA genossen habe und gern wieder mal dort Urlaub machen würde, ich bin froh, wieder in meiner Heimat zu sein. Jetzt erst ist mir bewusst geworden, wie sehr ich doch meine Eltern, meine Freunde und Familie vermisst habe. Wie unterschiedlich die Kulturen doch sind und wie sehr ich mich verändert habe.

Die Vereinigten Staaten haben mir definitiv geholfen,mich selbst und meinen Weg zu finden und ich kann es kaum erwarten, was die Zukunft für mich bereit hält.

Hiermit möchte ich mich bei allen Menschen bedanken, die mich bei meinem Traum „Amerika“ unterstützt haben und auch bei denen, die meine Berichte so intensiv verfolgt haben.