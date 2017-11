"Heimat erleben - ein tolles Weihnachtsgeschenk"

TZ: Was ist denn in der geheimnisvollen Box enthalten?

G. Fiebig: 23 Gutscheine, die 23 Mal Freizeitspaß und lukullischen Genuss in der Region des Städtebundes Elbe-Elsteraue schenken. Dazu gehören Torgau, Schönewalde, Annaburg, Herzberg, Schlieben und Jüterbog.

Können Sie Beispiele verraten?

M. Naumann: Sehr gern. In Torgau gibt es je ein Bonus-Angebot für eine Stadtführung, fürs Aquavita und die Kulturbastion, ebenso für ein Ritteressen in Zwethau sowie einen Besuch im Kürbisdomizil. In Herzberg locken unter anderem Klettergarten, Freibad, Schloss Grochwitz, ein Reiterhof, eine Paddeltour auf der Elster sowie eine Autovermietung mit je einem Gutschein. In Annaburg kann gekegelt oder das Porzellaneum besucht werden, in Jessen lädt Winzer Hanke zur Weinverkostung ein, und in Jüterbog lässt sich auf einem Segway die Stadt durchkurven.

G. Fiebig: Wann sind die Gutscheine einzulösen?

In den Jahren 2018 und 2019.

Wie ist die Nachfrage?

M. Naumann: Sehr gut! Viele Firmen haben die Box bereits für ihre Mitarbeiter als Weihnachtsgeschenk erworben. Erlebnisse in der Heimat zu verschenken ist ja wirklich eine tolle Sache.