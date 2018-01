"Heimat ist so viel mehr!"

Der Landrat des Landkreises Nordsachsen, der Herausgeber der Torgauer Zeitung und die Sparkasse Leipzig haben als Stifter in einer neuen Satzung die bisherige Ausschreibung dahingehend verändert, dass nun statt dreier Ehrungen für die Bereiche Natur, Kultur und Geschichte nur noch eine Trophäe samt Prämie verliehen werden soll. Damit einher geht eine Erhöhung der Dotierung auf insgesamt 2000 Euro für den Preisträger.

Benno Kittler, Herausgeber der Torgauer Zeitung, erläuterte: „Wir möchten allerdings das Themenfeld erweitern, statt es nun auch auf einen ehrbaren Aspekt der heimatverbundenen Aktivitäten zu reduzieren und der Tatsache Rechnung tragen, dass Engagement und Hingabe für unsere Heimatregion nicht nur hinsichtlich Natur, Kultur und Geschichte Anerkennung verdienen. Deshalb können die Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Organisationen, die sich mit Vorschlägen an der Ausschreibung beteiligen möchten, erstmals auch engagierte Persönlichkeiten aus Sport und Sozialleben in ihre Auswahl einbeziehen.“

Oftmals würden eben diese beiden gesellschaftsprägenden und -tragenden Bereiche bezüglich ihrer Bedeutung für das Leben der Menschen hier unterschätzt. Deshalb sei es ein notwendiger und richtiger Schritt der Stiftung gewesen, sich neu zu orientieren, um die Tradition des Heimatpreises auch in Zukunft als festen Bestandteil der sozialen Teilhabe und der Würdigung des bürgerlichen Engagements fortführen zu können. Die Bekanntgabe der Ausschreibung in neuem Format erfolgt voraussichtlich in der TZ-Ausgabe vom 9. Januar 2018.