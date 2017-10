"Heinz Erhardt" live erlebt

Torgau. Unter dem Motto: „Noch‘n Gedicht“ präsentiert sich der bekannte Humorist als ein Meister der Leichtigkeit. Jeweils in vier Zeilen – und manchmal auch mehr – brachte Erhardt die kleinen Dinge des Lebens auf den Punkt. Seine zeitlos-komischen Gedichte haben deshalb noch heute ihren Ehrenplatz in jedem Bücherschrank.



Und als Hans-Joachim Heist die Brille aufsetzte und sein Gesicht wie ein Schelm verzog, stand er wirklich wieder vor uns, unser lieber Heinz Erhardt. Dessen Sprechweise und Gestik konnte Heist wunderbar nachahmen. Es kam keine Langeweile auf, auch wenn mal das Mikro streikte. Erhardts beste Gedichte, Conferencen und Lieder, verschmitzt, spitzbübisch und fantasievoll, wurden von Heist hervorragend wiedergegeben. Alle warteten schon aufgeregt auf das Gedicht „Die Made“, was Heist tatsächlich wunderbar zu interpretieren wusste.



Der Entertainer verstand es auch gut, das Ortsgeschehen mit einzubeziehen und suchte eifrig Kontakt mit dem Publikum, besonders mit dem „Stellvertreter des Stellvertreters des Stellvertreters der Oberbürgermeisterin.“ Dabei machte er auf seine Weise auf einige Unzulänglichkeiten aufmerksam, wie zum Beispiel die vielen Baustellen in Torgau! Er gratulierte uns Torgauern, dass wir sogar eine eigene Tageszeitung, die „TZ“ haben. Und dann wollte er einige kuriose und komische Ortsnamen wissen. Das Publikum wusste prompt: „Welsau“, „Ochsensaal“ oder „Weßnig“. Und Weßnig hatte es ihm besonders angetan. Heist überlegte: „Wenn man fragt: Wo wohnst du denn?, da antwortet jener: „Weßnig“. Der weiß nicht einmal, wo er wohnt!“



Diese Veranstaltung hat wieder einmal gezeigt: Menschen wollen vor allem lachen können. Damit kann die Kulturhausleitung weiter punkten. So viel gelacht und Beifall gespendet wurde sicher schon lange nicht mehr.