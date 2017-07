"Hier wird es für Torgaus Radfahrer kreuzgefährlich"

Torgau. Der Ort des Treffens war keineswegs Programm: Vertreter der Verkehrsunfallkommission des Landkreises trafen sich in der vergangenen Woche in der Trinkstube des Torgauer Rathauses. Mit dabei war auch Stefan-Felix Winkler von der Torgauer Rad AG, die jüngst im Stadtrat ein dickes Lob von Peter Deutrich einheimste, der darüber hinaus für eine größere Unterstützung der Rad AG warb. Die Torgauer Zeitung sprach mit Stefan-Felix Winkler über die Inhalte des Treffens.



TZ: Herr Winkler, worum ging es?

Stefan-Felix Winkler: Wir hatten die Radverkehrsführung an einer Unfallhäufungsstelle im Fokus, und zwar am Karl-Marx-Platz, Einmündung Spitalstraße auf den Südring. Im vergangenen Jahr gab es dort sieben Verkehrsunfälle, sechs davon mit Beteiligung von Radfahrern. Auch in diesem Jahr sind dort bereits Unfälle mit Radfahrenden aktenkundig, sodass hier schnellstmöglich eine Lösung gefunden werden muss.



Wie könnte diese Ihrer Meinung nach aussehen?

Von der Polizei und der Stadtverwaltung wurde vorgeschlagen, die vom Südring kommenden Radfahrer direkt vor dem Denkmal am Karl-Marx-Platz nach rechts auf einen Weg durch die Grünanlage zu lenken. Und an der Einmündung dieses Weges auf die Spitalstraße dann nach links Richtung Eilenburger Straße zu führen. Diesem Lösungsvorschlag haben wir zugestimmt. Allerdings schweren Herzens.



Warum?

Damit wird die jetzt vorhandene direkte Radwegführung – was ja üblicher Standard und natürlich erwünscht ist – unterbrochen. Einig waren wir uns aber, dass sich die Gefahrenstelle ohne einen aufwendigen Umbau dieser Einmündung nicht entschärfen lässt. Was mit einschneidenden Eingriffen in den Denkmalbereich und ins Grün verbunden wäre. Unsere Hinweise zu dieser Lösung: Die bauliche Gestaltung der Umfahrung muss radfahrgerecht sein. Und sie muss auch optisch nahelegen, diesen (Um-)Weg tatsächlich zu benutzen.



Optisch nahelegen? Was meinen Sie damit?

Eine ansprechende, dazu einladende Wegweisung zu dieser Führung, ist besonders wichtig. Gut wäre es sicher auch, diese Routenführung und den Hinweis auf die Gefahrenlage an der unfallträchtigen Einmündung nicht nur durch entsprechende Verkehrszeichen, sondern auch über angepasste Bodenmarkierungen zu unterstützen. Und: An der Einmündung des Weges auf die Spitalstraße sollte es einen Hinweis geben, dass man nach rechts zum Torgauer Marktplatz und nach links zur Eilenburger Straße und zum Bahnhof kommt.



Glauben Sie tatsächlich, dass sich die Radler so einfach umleiten lassen?

Es wird nicht nur eine schlüssige Wegeführung und Beschilderung, sondern auch ein Lernprozess notwendig sein, keine Frage.



Sehen Sie nicht die Gefahr, dass sich Radler gegängelt fühlen?

Hier geht es nicht um „Gängelei“, sondern einzig und allein um die Verkehrssicherheit, vor allem die der nicht durch eine Blechkarosse geschützten Verkehrsteilnehmer. Deshalb ist es auch so wichtig, die an jener Stelle auf die vorhandene akute Gefahrenlage hinzuweisen. Für aus Richtung Eilenburger Straße Kommende wird es an der Einmündung Spitalstraße kreuzgefährlich, wenn sie – regelwidrig! – den linken Radweg benutzen, was oft dort zu beobachten ist. Sehr viel sicherer ist das Verlassen des rechtsseitigen Bordstein-Radweges und eine Einordnung in die separate Linksabbiegespur. Wer sich das nicht traut, kann auf dem Radweg weiter bis zu dem vorhandenen Fahrbahnteiler fahren und dann dort die Fahrbahn schiebend queren.



Über eine sichere Verkehrsführung für Radler rund um den Friedrichplatz und vor allem in Höhe der Kreuzung an der Jahnturnhalle wird seit langem gerungen. Welche Position vertritt hierbei die Rad AG?

Wir sehen in dem Anlegen solcher so überaus wirkungsvoller und kostengünstiger Radfahr-Markierungen eine Möglichkeit, die Sicherheit und den Komfort für Radfahrende deutlich zu erhöhen. So etwas ist ja erfreulicherweise in Torgau an verschiedenen Stellen bereits „erfahrbar“. Gleichzeitig kann damit der Fahrverkehr insgesamt besser geordnet werden. Seit längerem bekannte Erkenntnisse der Unfallwissenschaft bestärken mich in dieser Sichtweise. Hier darf es nicht so sein, dass die vorhandenen Markierungen auf Höhe des Zebrastreifens am Friedrichplatz plötzlich enden und die Radfahrer von da an auf sich allein gestellt sind. Wünschenswert ist die Weiterführung solcher Markierungen in Richtung Bahnhof beziehungsweise Wasserturmhalle.



In der Diskussion ist der Bau eines Kreisels an der Jahnturnhalle...

Nun, das ist eine der vielen Fragen, die bei der anstehenden Neuauflage der Radverkehrskonzeption für die Stadt näher betrachtet werden müsste. Die letzte Konzeption datiert aus dem Jahr 1992.





Information:

Im KAP Torgau wird es am 18. September, 19 Uhr, eine öffentliche Podiumsdiskussion zur Auswertung des Torgauer Ergebnisses beim jüngsten ADFC-Fahrradklima-Test geben. Intensive Gespräche und Anfragen laufen bereits. Eingeladen sind der Geschäftsführer des ADFC Sachsen (Konrad Krause), die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag (Katja Meier), die Oberbürgermeisterin der Stadt Torgau (Romina Barth), ein Vertreter des Planungsbüros StadtLabor Leipzig (Tim Tröger) und der Sprecher der Rad AG Torgau (Stefan-Felix Winkler). Offizieller Veranstalter ist die Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, die bereits mit Radinitiativen in anderen Städten eine öffentlichkeitswirksame Auswertung des ADFC-Fahrradklima-Tests 2016 durchführte.