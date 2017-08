"Historischer Moment" für Dreiheide

Dreiheide. Was war da los, als Bürgermeister Wolfgang Sarembe von einem „historischen Moment“ für seine Gemeinde sprach? So viel vorweg: Es geht um eine Beziehung.

Dreiheide/Torgau. Ein Superlativ ist zumeist schnell zur Hand. Doch wenn Dreiheides Bürgermeister Wolfgang Sarembe (Freie Wähler) zu einem solchen greift, muss schon wirklich Großes dahinterstecken: Als „historisches Ereignis“ bezeichnete er die Einigung mit der Großen Kreisstadt Torgau über die Neufassung der Gemeinschaftsvereinbarung. Hintergrund: Dreiheide bildet mit Torgau eine Verwaltungsgemeinschaft. Seit der Eingemeindung Pflückuffs und Zinna/Welsaus nach Torgau fehlen nunmehr weitere Partner, was diverse Änderungen in der Vereinbarung allein schon redaktionell notwendig machte. Streitpunkt war zuletzt aber die aus den Eingemeindungen resultierende Stimmverteilung im Gemeinschaftsausschuss, die es Dreiheide unmöglich macht, Entscheidungen spürbar zu beeinflussen. Natürlich ging es auch um die Festlegung der Umlagenhöhe, die Dreiheide an Torgau zu entrichten hat. Die wurde nun bis zum Jahr 2022 festgeklopft. Rückwirkend von 2013 an sind dies pauschal 255000 Euro pro Jahr. Eine jährliche Steigerung von 2,25 Prozent statt ursprünglich angedachter 2,5 Prozent scheint den Gemeinderäten angemessen.

Dreiheide hatte bis zuletzt auf Verbesserungen in dem Vertragswerk gedrungen. Im Dezember 2016 war ein Beschluss in Großwig gescheitert. Und selbst im Frühjahr 2017 hatte man sich noch nicht auf einen gemeinsamen Nenner einigen können. Damals gab Gemeinderat Bernd Gasch (FDP) in Süptitz überraschend den Anstoß, den Punkt zum Erstaunen von Bürgermeister Sarembe von der Tagesordnung zu nehmen. Gasch hatte Bedenken geäußert, dass sich die Masse der neuen Gemeinderäte wohl nicht genau mit dem Inhalt der alten, ohnehin in der Kritik stehenden Vereinbarung auskenne. Der damals vorgelegte Beschluss hatte darüber hinaus lediglich eine Summe „X“ ausgewiesen, war aber nicht auf Inhalte der Vereinbarung eingegangen. Und genau jene Inhalte waren nach Ansicht Gaschs noch längst nicht ausverhandelt worden (die TZ berichtete ausführlich). Plötzlich hatte sogar ein geheimes Positionspapier die Runde gemacht, mit dem man Torgau konfrontierte.

Vor wenigen Tagen war es erneut Bernd Gasch, der sich in Süptitz zu Wort meldete. Diesmal allerdings kippte er den vorbereiteten Beschluss nicht. Obgleich er Kritik dahingehend austeilte, dass eine so wichtige Vereinbarung innerhalb der Parteien sowie der Ortschaftsräte offensichtlich keine Rolle gespielt habe und dies auf den Zustand der politischen Arbeit in der Kommune blicken lasse, sprach sich Gasch für die Vorlage aus. Diese sei von beiden Seiten ein klares Bekenntnis, dass es so wie bisher nicht mehr weitergehen könne. Nun sei es endlich an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen und Altes zu begraben.

„Ich stimme der Vereinbarung mit gutem Gewissen zu“, hatte sich Gasch den Worten von Vize-Bürgermeister Hans-Jürgen Fink (FDP) angeschlossen. Der hatte zuvor die aus seiner Sicht sehr konstruktiven Gespräche mit Torgau hervorgehoben. In diesen sei es auch um das vorgelegte Positionspapier der Dreiheider gegangen, in dem Vorschläge für eine effektivere Zusammenarbeit unterbreitet wurden. Das zarte Pflänzchen, was daraus erwachsen sei, müsse nun gegossen werden, sagte der Weidenhainer.

Zu dem zarten Pflänzchen zählte auch, dass die Torgauer Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU) diesmal mit Lob aus der Nachbargemeinde überschüttet wurde. Auf Drängen Barths habe nach Angabe Finks die gesamte Führungsriege des Torgauer Rathauses am finalen Gespräch teilgenommen. Dieses sei vom absoluten Willen geprägt gewesen, die Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft zu verbessern.

Zuletzt hatte es unter anderem versteckte Kritik am Ordnungsamt gegeben. Dabei ging es beispielsweise um eine ausufernde Vegetation auf Dreiheider Privatgrundstücken, die unter anderem Lampen und Verkehrsschilder zuwuchert.

Fink machte deutlich, dass auf der Suche nach einer Lösung für das Großwiger Paradiesbad die verbesserte Zusammenarbeit mit Torgau bereits zum Vorschein trat. „Da kann ich nur Positives berichten“, fasste er die Gespräche mit der Rechtsabteilung zusammen.

Bezüglich der Gültigkeitsdauer der Gemeinschaftsvereinbarung hatte man sich am Ende auf fünf Jahre verständigt. Ein Vorschlag von Torgauer Seite, den Vertrag möglicherweise auf sechs Jahre festzuschreiben, wurde von Dreiheide nicht mitgetragen.

Gemeinderat Peter Klepel lobte den gefundenen Kompromiss. „Ich begrüße vor allem die Verhandlungsbereitschaft der Oberbürgermeisterin sowie ihres Teams, nachdem viele Jahre gar nichts ging“, sagte er. Die nun noch von den Torgauer Stadträten zu beschließende Vereinbarung gebe der Kommune Planungssicherheit und Stabilität.