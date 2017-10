Henri Leuschner ist seit seinem achten Lebensjahr Sportler. Als Fitness-und Ernährungsberater, Personaltrainer und Leiter von Kursen (Zumba, Reha, Spinning, Bauch-Beine-Po, Pilates, Pump und mehr) in mehreren Fitnessstudios der Region hat der Torgauer seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Allerdings sind das nicht die einzigen Jobs des 42-Jährigen. Der lockere, stets Ruhe ausstrahlende Typ (1,73 m Körpergröße bei 78 kg Gewicht) arbeitet zudem als selbständiger Veranstalter.

Wer Leuschner nur wenige Minuten im Fitnessstudio beobachtet, sieht sofort, dass dieser Mann seinen Job liebt und lebt. Ruhig und mit viel Geduld leitet er Männer und Frauen aller Altersklassen an, die ihre Fitness verbessern wollen. Seinen Gesprächen ist zu entnehmen, dass Leuschner sich auf allen Gebieten auskennt, die für sportambitionierte Kunden wichtig sind. Auch für Anfänger findet er die richtigen Worte, macht ihnen stets Mut, den am Anfang oft schweren Weg im Fitnessstudio zu gehen. „Ich bin Fitness-Fan in jeder Richtung und probiere gern etwas Neues aus. Ich bin stets auf dem aktuellen Stand, was Trainingsmethoden und Trainingsgeräte betrifft“, sagt er selbstbewusst. Beruflich ist der Sportenthusiast von montags bis einschließlich sonnabends unterwegs, oft zehn Stunden täglich. Da bleibt ihm höchstens mal die Mittagspause für eine kurze Trainingseinheit. Sonntags hat Leuschner meist frei: „Diesen Tag nutze ich, um selbst Wettkämpfe zu bestreiten.“

Paul Georg (53), Inhaber des Torgauer Fitnessstudios Fit & Fun, ist froh, dass Leuschner für ihn tätig ist: „Henri überträgt seine Leidenschaft fürs Fitness-Training auf unsere Kunden. Besonders blüht er auf bei seinen Kursen. Wenn er dabei 15 bis 20 Leute anleitet, genießt er es, wenn seine Schützlinge so richtig mitziehen.“

Als Veranstalter ist Leuschner ebenso vielseitig. Er organisiert in der Region Sportveranstaltungen und Events wie Diskos sowie Tanzveranstaltungen für alle Altersklassen. Ein Höhepunkt dabei ist der Sparkassen-Triathlon am Neumühlen-Teich bei Schildau, zu dem Athleten aus ganz Deutschland anreisen und der inzwischen ein beachtliches Zuschauerinteresse aufweisen kann. Die Resonanz bei den verschiedensten von ihm organisierten Veranstaltungen schätzt Leuschner derzeit als durchschnittlich ein. „Es ist ein Auf und Ab. Das ist in dieser Branche normal.“

Die für eine Person ungewöhnlich vielen Jobs erledigt Leuschner mit großem Engagement, „weil ich sie gerne mache und mir dadurch auch etwas Schönes leisten kann“. Das hat jedoch seinen Preis: „Ich bin oft in Zeitnot. Urlaub ist höchstens einmal im Jahr für eine Woche möglich. Aber ich will nicht jammern. Ich würde nur gern mehr trainieren, um bei den Wettkämpfen noch besser abzuschneiden.“ Zudem motiviere ihn die Arbeit in den Fitnessstudios, wenn die von ihm betreuten Freizeitsportler Fortschritte erreichen und sich damit selbst Erfolgserlebnisse verschaffen.

Leuschner wäre gern Profi geworden, zum Beispiel im Radsport. „Ich bin leider zu spät auf den Geschmack gekommen. Erst vor vier Jahren habe ich damit begonnen, Wettkämpfe zu bestreiten. Aber mein Ehrgeiz ist dennoch groß. Ich starte fast jeden Sonntag bei Events der Sparkassen-Challenge.“ Dabei nutzt er die Möglichkeit, sich in den verschiedensten Disziplinen wie Radrennen, Triathlon, Laufen, Hindernislauf und sogar per Kanu mit Gleichgesinnten zu messen. „Diese Starts sind für mich nur möglich mit Hilfe meines Sponsors Talk Point Eilenburg. Außerdem bin ich froh und stolz, für den Verein LFV- Oberholz starten zu dürfen. Dort habe ich erfahrene, super Teamkollegen, von denen ich viel lernen kann“, berichtet Leuschner und schwärmt von seinen Erfolgserlebnissen: „2016 konnte ich in der Gesamtwertung aller Disziplinen der Sparkassen-Challange der Region Leipzig den zweiten Platz belegen. Darüber freue ich mich besonders, weil ich diese Ergebnisse ohne spezielles Training erreicht habe. Zudem habe ich im gleichen Jahr erstmalig den Frankfurt-Marathon absolviert. Und zwar in für mich akzeptablen 3:26 Stunden.“

Leuschner lebt gesund. Alkohol ist genauso kein Thema wie Rauchen. Er ernährt sich bewusst, verspeist viel Obst und Gemüse, gibt aber lächelnd eine Schwäche zu: „Ich esse zu viel Süßes. Wenn ich das weglassen würde, könnte ich sportlich noch stärker sein. Also muss ich mehr trainieren, um das auszugleichen“, sagt er lachend, fügt aber an: „Trotz höheren Alters bin ich in den vergangenen Jahren besser geworden. Was manche Experten für unmöglich halten.“ Leuschner gibt zu, dass er manchmal vor Wettkämpfen Angst habe, sich zu verletzen. „Diese Gefahr ist gerade bei Radrennen groß. Aber ich will vorn mitmischen. Also muss ich Vollgas geben, sonst bin ich chancenlos. Es gibt nur eins: Furcht ausblenden. Außerdem kann überall etwas passieren. Wie schnell kann man die Treppe runterfallen oder von der Leiter stürzen.“