"Ich fühle mich veralbert"

Nordsachsen. Mit einer deutlichen Mehrheit hat sich der SPD-Kreisvorstand Nord-

sachsen gegen erneute Koalitionsverhandlungen mit der CDU ausgesprochen. Das teilte die Partei in einer Presseinformation mit. Die in den Sondierungsgesprächen erzielten Ergebnisse entsprächen bei weitem nicht den Erwartungen der meisten Kreisvorstandsmitglieder. „In vielen Gesprächen der letzten Tage habe ich festgestellt, dass dieses Ergebnis auch die Mehrheitsmeinung in den meisten Ortsvereinen widerspiegelt“, so der stellvertretende Kreisvorsitzende und Pressesprecher des Kreisverbandes, Heiko Wittig.



Allein die Wankelmütigkeit der Parteispitze um Martin Schulz nach der Wahl ärgere die Sozialdemokraten. Deshalb sei man auch erfreut darüber, dass zumindest die SPD-Generalsekretärin und für Nordsachsen zuständige Bundestagsabgeordnete Daniela Kolbe im Bundesvorstand weiter klare Haltung beweise und gegen die Aufnahme von Koalitionsgesprächen gestimmt habe. „Die durchaus gute Arbeit der SPD in der letzten GroKo bescherte uns deshalb das schlechteste Wahlergebnis in der Geschichte, weil wir in den letzten Jahren einfach an Glaubwürdigkeit verloren haben. Die aber ist bei einer Neuauflage der GroKo bei nur marginalen Verbesserungen im Vergleich zum letzten Koalitionsvertrag nicht zurückzugewinnen“, so Wittig weiter. „Ich selbst habe nicht allzu viele Zugeständnisse von CDU und vor allem CSU in den Sondierungsgesprächen erwartet, aber das vorgelegte Papier erfüllt noch nicht einmal diese auch nur im Ansatz. Teilweise, so sage ich das ehrlich, fühle ich mich regelrecht veralbert.“



Mit dieser Meinung steht Wittig aber längst nicht allein da, wie nicht nur die Diskussion im SPD-Kreisvorstand und in den Ortsvereinen zeigte. Nun schauen die nordsächsischen Sozis gespannt auf den Bundesparteitag am Sonnabend in Bonn. Dabei können sie sich sicher sein, dass auch die große Mehrheit der sächsischen Delegierten laut ihren Ankündigungen die Koalitionsverhandlungen mit der Union ablehnen wird.