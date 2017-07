"Ich kann mit dem Koffein umgehen"

Torgau. Die Sommerlounge der TZ-Mediengruppe feiert am Sonnabend Premiere. Ab 17 Uhr gibt es auf dem Geharnischengelände etwas für die Gaumen und den Durst, Livemusik, Wellness, ein Grillduell um den besten Burger und das TZ-Café. Was es damit auf sich hat, erklärt TZ-Chefredakteur Sebastian Stöber.



TZ: Wird die Heimatzeitung eine neue Kaffee-Sorte vorstellen?

Sebastian Stöber: Nein. Aber die Idee schreibe ich mir gleich auf. Außerdem heißt es TZ-Café und nicht TZ-Kaffee.



Was steckt also hinter dem TZ-Café?

Die Sommerlounge ist eine Veranstaltung der TZ-Mediengruppe. Zu der gehören unter anderem das Sonntagswochenblatt und die Torgauer Zeitung. Ein Ziel der Veranstaltung ist es, den Menschen in der Region zu erklären, wer und was hinter diesen Blättern steckt. Das mache ich im TZ-Café.



Sie halten Vorträge?

Das klang jetzt so …



… irgendwie schon!

Nein, natürlich nicht. Der Arbeitstitel für das TZ-Café lautete „Redakteure zum Anfassen!“ Das triftt es eigentlich ganz gut. Ich bin da, um mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen, die ins Gespräch kommen wollen. Anlässe dazu gibt es, das weiß ich aus der täglichen Erfahrung, eigentlich immer. Kritik an den Inhalten der Zeitung, Kritik an der Zustellung des Wochenblatts, Kritik zu vielen Fotos, Kritik an zu viel Sport …



… Sie werden wohl nicht so oft gelobt?

Doch, Lob gibt es auch mal. Wir haben viele Zeitungsleser, die unsere Arbeit auch mal verbal würdigen. Und ja, natürlich lade ich auch die zum Kaffeetrinken zur Sommerlounge ein. Es gibt ja auch Themen abseits von Lob und Tadel.



Nein! Tatsächlich?

Doch. Oft höre ich Sätze, wie: „Das dürft ihr doch sowieso nicht schreiben“ oder „Das wird euch doch alles von oben vorgegeben“. Wie Medien funktionieren, ist gerade heute, wo vor allem aus digitalen Kanälen schier endlose Informationsströme quellen, ein spannendes Thema. Überhaupt: Was bedeutet die Digitalisierung für uns als lokales Medienhaus? Dazu gibt es selbst unter unserem Dach ganz verschiedene Meinungen. Ich freue mich jedenfalls aufs Zuhören und auf viele Diskussionen am Sonnabend.



Und für jedes Gespräch zapfen Sie sich und Ihrem Gast einen Kaffee. Halten Sie das durch?

Ich stehe im Training und kann mit Koffein umgehen. Um mich muss sich niemand Sorgen machen.