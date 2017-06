"Ich will nur, dass Recht und Gesetz auch vom Staat eingehalten werden!"

Torgau . Fast neun Monate ist es her, dass die Torgauer Zeitung über die Streitigkeiten zwischen dem Torgauer Unternehmer Dietmar Klepatz und dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LaSuV) berichtete. Kurz gefasst ging es um die Anweisung des Amtes an den Unternehmer, ein Hinweisschild wegzureißen.

Nachdem dies geschehen war, stellte sich heraus, dass die Anordnung nicht Rechtens war. Seither versucht Klepatz, das Amt für die Abrisskosten zur Kasse zu bitten und droht damit, auf eigene Faust einen von ihm festgestellten Messfehler zu korrigieren, der ihn 1995 beim Neubau der Döbernschen Straße einen Teil seines Grundstücks gekostet hat. Im Gespräch mit der TZ berichtet der Unternehmer, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist.

TZ: Herr Klepatz, habe Sie schon Geld vom LaSuV gesehen?

Dietmar Klepatz: Das glauben Sie doch selbst nicht! Natürlich nicht!

Der letzte Stand war, dass es ein Treffen zwischen Ihnen, dem Landrat, der OBM und der Handwerkskammer gab. Wie ging es danach weiter?

Ich hatte das Gefühl, dass die Herrschaften verstanden haben, was mich bewegt und warum ich so eine Lautstärke anschlage. Mir wurde zugesagt, dass alle Seiten Schreiben an das LaSuV schicken, in dem Sie mein Ersuchen unterstützen, für den rechtswidrig entstanden Aufwand, den ich hatte, entschädigt zu werden.

Was ist dann passiert?

Der Herr Lux von der Handwerkskammer hat noch im Dezember ein Schreiben losgeschickt. Nach einigem Drängen haben diesen Mai dann auch OBM Romina Barth und Landrat Kai Emanuel ans LaSuV geschrieben und sich der Bitte der Handwerksammer angeschlossen, dass eine Erstattung meiner Kosten geprüft werden soll.

Gibt es schon eine Antwort?

Mir liegt die Antwort auf das Schreiben von Herrn Lux vor und darin ist kein Entgegenkommen zu erkennen. Eine Antwort auf das Schreiben von OBM und Landrat kenne ich noch nicht. Ich habe aber nicht vor, jetzt klein bei zu geben.

Heißt das, Sie drohen weiterhin damit, wegen Ihres durch die Döbernsche Straße überbauten Grundstücks aktiv zu werden?

Was heißt hier drohen? Ich will nur, dass Recht und Gesetz auch vom Staat eingehalten werden! Als die Straße und der Kreuzungsbereich Mitte der 90er Jahre erneuert wurden, hat es der Baulastträger versäumt, mich um meine Zustimmung zu bitten und einfach mein Grundstück bebaut. Das will ich nicht länger akzeptieren. Zumal ich eine Reihe von Kompromiss-Vorschlägen unterbreitet habe, die allesamt ignoriert wurden.

Was haben Sie also vor?

Ich habe dem Landratsamt Nordsachsen, dessen Vorgängerbehörde verantwortlich für den Bau war, wie gesagt verschiedene Angebote für meine Entschädigung unterbreitet, die ignoriert wurden. Das letzte davon habe ich nun mit einem Ultimatum versehen. Wenn sich bis zum 30. August nichts tut, werde ich den Fußweg fachgerecht absperren lassen, der sich auf meinen Grundstück befindet. Vielleicht werden ja dann einige der Damen und Herrn in den Ämtern wach, von denen bislang ganz offensichtlich jede Kritik abperlt, als wären sie mit Teflon beschichtet. Bestes Beispiel ist der Herr Schmidt, der Leiter des Straßenbauamts beim Landkreis. Ich warte seit Monaten auf eine offizielle Stellungnahme von ihm, was er denn zur ungesetzlichen Überbauung meines Grundstücks sagt.

Denken Sie nicht, dass Sie sich auf Ihre Art und Weise eine gütliche Lösung komplett verbauen und stattdessen weiteren Ärger bekommen?

Mir ist vollkommen klar, dass ich weiteren Ärger bekomme. Aber ich halte die da oben in Bewegung und hoffe, dass auch andere Menschen merken, dass man sich nicht alles gefallen lassen darf. Die Leute in den Ämtern meinen, sie und ihre Entscheidungen wären unantastbar und die Bürger müssten alles schlucken. Dazu bin ich nicht bereit. Wer zahlt denn deren üppige Gehälter…? Mir ist Unrecht angetan worden – dafür muss jemand die Verantwortung übernehmen. Deshalb ziehe ich das jetzt auch bis zum bitteren Ende durch.