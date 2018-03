"In den Gängen" bei Berlinale ausgezeichnet

Teile dieser poetischen Liebeskomödie von Regisseur Thomas Stuber wurden in Mockrehna auf einem alten, verlassenen Bauernhof sowie dem Friedhof der Gemeinde gedreht (TZ berichtete). Mitte April wurde dort unter anderem die Schlussszene des Filmes gedreht, welcher nun, zehn Monate später, in Berlin seine Premiere feierte.

Sowohl von der Ökumenischen Jury als auch der Gilde deutscher Filmkunsttheater wurde der Film am Samstagmittag ausgezeichnet. Stubers Film zeige den Alltag in einem Großmarkt in „einer lakonischen und humorvollen Weise und feiert den Humanismus“, hieß es zur Begründung von der Filmgilde. Dass der Film so angenommen worden sei, „das ist ein wunderbares Geschenk“, sagte der Regisseur sichtlich bewegt. Und bereits vor der Berlinale gewann „In den Gängen“ einen Preis, nämlich den Deutschen Drehbuchpreis 2015. Außerdem befindet er sich in der Vorauswahl der Verleihung des Deutschen Filmpreises 2018. Dieser wird am 27. April in Berlin verliehen.

„In den Gängen ist ein Film über Menschen, über die normalerweise keine Filme gemacht werden. Nicht mehr,“ schreibt der Tagesspiegel in seiner Nachbesprechung zum Film. „Früher in der DDR, hätte man sie noch ‚die Werktätigen‘ genannt, und es klang Anerkennung darin; heute ist ein Lagerarbeiter nur jemand, der es nicht geschafft hat, der irgendeine Kurve in seinem Leben nicht bekommen hat.“ In den Hauptrollen dieser Lagerarbeiter stecken unter anderem Franz Rogowski, Sandra Hüller und Peter Kurth.

Rogowski kennt man unter anderem durch seine Rolle des Boxers in dem Film Victoria, Hüller wurde durch ihre Rolle in Requiem bekannt und Kurth ist besonders Freunden des Theaters ein Begriff. Er wurde für seine Rolle als Tschechows Onkel Wanja am Schauspielhaus Stuttgart als ,Schauspieler des Jahres 2014’ ausgezeichnet.

Übrigens: Der offizielle Kinostart von „In den Gängen“ ist für den 26. April angesetzt. Und auch eine Vorstellung im Kino der Kulturbastion ist angedacht. „Vermutlich nicht direkt zum Kinostart, aber dann so drei bis vier Wochen später gibt es „In den Gängen“ dann auf jeden Fall auch bei uns zu sehen“, verriet Enrico Kurmann von der Kulturbastion.