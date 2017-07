"Jeden Tag tosender Beifall"

Mockrehna. Am Samstag, 15. Juli, wird in der Kirche ein außergewöhnliches Konzert geboten. Dem Kultur- und Heimatverein ist es gelungen, gemeinsam mit der Deutsch-Russländischen Gesellschaft (DRG) Wittenberg das Intrumentalensemble „Virtuosen“ nach Mockrehna zu holen. Die TZ sprach im Vorfeld mit Dr. Heinz Wehmeier, dem Projektleiter der DRG.

Wer sind die „Virtuosen“ und welche Instrumente werden sie spielen?

Dr. Wehmeier: Das Ensemble besteht aus sechs Musikern und kommt seit mehr als 20 Jahren im Rahmen des Russischen Musiksommers in die Region, allerdings erst seit zwei Jahren in dieser Besetzung. Bei jeder Tournee gibt es zahlreiche Konzerte in Kirchen, Gemeindehäusern, Schlössern und sehr gern auch in Seniorenheimen. Die Musiker stammen aus Weißrussland. Sie kommen teils aus Minsk, teils aus Mogiljow. Die Leitung hat Ruslan Safonow, ein exzellenter Balaleika-Virtuose. Die weiteren Mitglieder sind Aleksej Kostjuschko - Trompete, Darja Babko - Saxophon, Darja Mintschenko - Flügel oder E-Piano, Natalja Temruk - Sopran. Angelika Newar bringt die 78-saitigen Zimbel zum Klingen, ein Instrument, das der Bayerischen Zither ähnelt und hierzulande äußerst selten zu hören ist.

Dieser Instrumenten-Mix lässt spannende Musikvariationen erahnen ...

Ich kann schon jetzt versprechen, dass der Hörgenuss am Samstagabend sehr vielseitig sein wird. Jeder beherrscht sein Instrument meisterhaft, und Natalja Temruk bezaubert mit einer wunderbaren Sopranstimme. Es werden Opern- und Operettenmelodien vorgetragen, Folklore - dabei auch romantische Zigeunerlieder sowie jazzige und rockige Rhythmen, ein Beatles-Medley beispielsweise. Aber ich will das Programm gar nicht allzu fest zurren, denn kein Konzert gleicht dem anderen. Die Musiker wandeln es ab und gehen dabei auch auf die Gäste ein. Außerdem werden nicht alle Stücke als Sextett gespielt. Mal gibt es ein Duett, dann wieder ein Trio. Es wird nie langweilig. Selbst, wer das Ensemble zweimal hört, wird jedes Mal überrascht und begeistert sein.

Das Ensemble hat die Tournee am 6. Juli begonnen. Wie waren die Reaktionen?

Fanstastisch! Egal, ob es sich um kleinere oder größere Häuser handelt: Es gibt jeden Tag tosenden Beifall, das Publikum feiert die Musiker mit standing ovations!

Logischerweise befinden sich im Umkreis der Lutherstadt Wittenberg die meisten Auftrittsorte. Doch gibt es verstärkt Ausflüge nach Sachsen und Brandenburg. Warum?

Ganz einfach: Jeder will das Ensemble haben. Die Ländergrenzen spielen dabei keine Rolle, und so versuchen wir die vielen Wünsche, die an uns herangetragen werden, nach Möglichkeit zu erfüllen.

Wie kam der Etappenort Mockrehna zustande?

Mitglieder des Kultur- und Heimatvereins hatten die „Virtuosen“ im Vorjahr bei ihrem Auftritt in der Dautzschener Kirche erlebt und baten uns, beim nächsten Mal Mockrehna mit einzuplanen. Das haben wir sehr gern getan, zumal die DRG vor einigen Monaten schon mit dem weißrussischen Ensemble „Kolorit“ in Mockrehna zur Freude vieler Musikfreunde gastiert hat.

Sämtliche Konzerte sind ohne kostenpflichtigen Eintritt angekündigt. Wie geht das?

Es funktioniert, weil die Gastfreundschaft im Vordergrund steht. Dort, wo wir auftreten, werden wir herzlich willkommen geheißen. Da gibt es Kaffee und Kuchen, belegte Schnitten und mancherorts auch Hausgeschlachtenes. Der musikalische Genuss schwingt gewissermaßen auf der Basis von Geben und Nehmen. Wir versuchen, die Kosten für die Tournee recht niedrig zu halten. Das gelingt auch, dank der Gastfreundschaft und vieler lieber Freundschaften, die im Laufe der 25 Jahre entstanden sind. Die Konzertbesucher bitten wir lediglich um eine Spende, die ihren Möglichkeiten entspricht.

Wo übernachtet das Ensemble?

Bei mir.

Bei Ihnen zu Hause?

Ja, in Bülzig. In unserem Haus geht es dann jedes Mal zu wie in einer Musikschule. Denn selbstverständlich wird auch geprobt.

Sie reden so begeistert von den Musikern, als gehörten Sie selbst zum Ensemble ...

Musikalisch freilich nicht, doch irgendwie ist es trotzdem so. Die Deutsch-Russländische Gesellschaft Wittenberg feiert 2017 ihr 25-jähriges Bestehen. In den ersten Jahren hatten wir im Rahmen des Russischen Musiksommers lediglich drei Konzerte. Mittlerweile sind es mehr als 20 pro Saison. Ich möchte an dieser Stelle auch allen Kirchengemeinden und Förderern danken, die uns unterstützen. Wir freuen uns auf das Konzert in Mockrehna und auf viele tolle Begegnungen.