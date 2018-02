"Kochen und Backen werden mir fehlen"

Am morgigen Samstag schließt Martina Rohde wie an jedem anderen Wochenende um 17 Uhr die Tür ihres Eiscafés und Restaurants „Unter den Linden“. Trotzdem wird sich dieser Moment von denen der vergangenen Jahre unterscheiden. Denn die 68-Jährige beendet gleichzeitig das große Kapitel von 50 Jahren, in denen sie in der Gastronomiebranche tätig war. Mit der Schlüsselübergabe an ihren Nachfolger Renè Lettow verabschiedet sie sich nächste Woche Mittwoch endgültig in den Ruhestand.

Doch leicht fällt ihr der Abschied nicht: „Ich habe in den letzten Jahren viel Lob und positives Feedback erhalten. Die Gäste kamen nicht nur aus der Region, sondern auch von weiter weg und das meist nicht nur einmal.“ Besonders in den letzten Wochen nutzten viele die Möglichkeit, um ihrem Lokal einen letzten Besuch abzustatten. Vor allem ihre Stammkunden können sich die Gaststätte ohne Martina Rohde noch gar nicht wirklich vorstellen: „Von einer Gruppe habe ich sogar eine Karte bekommen. Darin haben sie geschrieben, dass sie mich vermissen werden. Mit solchen Reaktionen hätte ich niemals gerechnet.“

Jahrelange Erfahrung

Anhand der Resonanz der Kundschaft zeigt sich, dass sich das Konzept der gelernten Kellnerin, Köchin und Gaststättenleiterin bewährt hat. Nicht nur in den 15 Jahren als Inhaberin von „Unter den Linden“ hörte sie kaum Kritik. Auch in ihrem kleinen Eiscafé und Restaurant in Dahlen waren die Gäste mit ihrer Küche zufrieden. Vorher arbeitete sie zudem im Torgauer Kulturhaus, wo sie als Kellnerin erstmals in der Gastronomiebranche Fuß fasste. Später agierte sie als stellvertretende Leiterin, bis sie das Kulturhaus selbst übernahm. Mithilfe ihrer jahrelangen Erfahrung entwickelte die Torgauerin eigene Tortenkreationen, für welche die 68-Jährige besonders bekannt ist. „Nur einmal habe ich eine Torte anhand eines Rezeptes gebacken. Das war eine Schwarzwälderkirsch, eine der schwersten. Doch das Ergebnis konnte mich bei Weitem nicht überzeugen.“

Martina Rohde: „Meine Rezepte stehen in keinem Buch.“

Daher erarbeitete sie selbst eine Rezeptur und diese Methodik behielt sie bis heute bei. „Daher finden sich meine Rezepte auch in keinem Buch. Dort hole ich mir nur Anregungen“, beteuert die leidenschaftliche Bäckerin. Besonders beliebt sei bei ihren Kunden die Stachelbeer-Baiser-Torte, obwohl diese ihren Geschmack nicht treffe. Sie favorisiere stattdessen die Williams-Christ-Birne-Baiser.

Allerdings kommen in der Gaststätte nicht nur Torten auf den Tisch, sondern auch deftige Hausmannskost: „Bei mir gilt immer das Motto ,Futtern wie bei Muttern‘. Ich serviere nicht nur Fleisch mit irgendeiner Schicki-Micki-Soße“, sagt Rohde mit einem Augenzwinkern. „Bei mir muss die Soße auch nach dem Braten schmecken.“

Und geschmeckt hat es ihren Gästen in jedem Fall. Es sei wirklich unfassbar, wie ihr die Kunden in den letzten Jahren die Treue gehalten haben. „Das Wertvollste, was ein Gastronom haben kann, sind seine Gäste. Wenn sie ausbleiben, kann man so gut kochen und backen, wie man will“, davon ist Martina Rohde überzeugt. Daher sei sie ihren Kunden enorm dankbar für das Vertrauen, dass sie ihr entgegengebracht haben. „Nicht zu vergessen sind natürlich auch meine Mitarbeiter, die mich immer tatkräftig unterstützt haben.“

Freude an dem Beruf

Der ständige Kontakt mit den Menschen war aber nicht ihr einziger täglicher Antrieb. Genauso motiviert hat sie das Kochen und Backen. In die Arbeit hat die 68-Jährige ihr ganzes Herzblut gesteckt. „Das wird mir am meisten fehlen. Für meinen Mann und mich lohnt es sich nicht, jeden Tag solch aufwendige Kreationen zu zaubern.“

Aber die Entscheidung, in den Ruhestand zu gehen, sei trotzdem die richtige. „Es war einfach an der Zeit“, begründet die baldige Rentnerin den Entschluss. „Ich habe mittlerweile so viel erlebt und weggesteckt, dass ich sagen kann: ,Es reicht‘.“ Sie freut sich auf ihren neuen Lebensabschnitt und blickt mit einem Lächeln nach vorn. „Ich möchte jetzt wieder mehr an meinen Mann, meine beiden Kinder, mein Enkelkind und an mich denken. Einfach auch Dinge nachholen, die in den letzten Jahren auf der Strecke geblieben sind.“ Reisen plane sie zum Beispiel. Bisher nur innerhalb Deutschlands, unter anderem zur Ost- und Nordsee.

Rezepte bleiben bestehen

Doch bevor sie die verschiedenen Regionen Deutschlands erkundet, bedient sie heute und morgen noch mit Leib und Seele ihre Gäste. Die haben sogar die Möglichkeit, einige Teile des Inventars sowie diverse Koch- und Backbücher zu erwerben. Die Puppen, welche in den letzten 15 Jahren genauso wie Martina Rohde aus dem Lokal nicht wegzudenken waren, sind hingegen schon alle verkauft. Der Erlös wird der Torgauer Bärenstiftung zu Gute kommen.

Eine positive Nachricht hat die künftige Rentnerin für ihre Stammkundschaft aber noch: „Mein Nachfolger möchte meine Rezepte übernehmen. So bleibt trotzdem weiterhin ein Stück von mir erhalten.“