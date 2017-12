Dommitzsch. Denn die Eröffnung des Marktes fand dieses Mal in der Kirche statt. Die Rolandstädter Blasmusikanten stimmten mit weihnachtlichen Liedern die Besucher der gut gefüllten Kirche auf die Weihnachtszeit ein. Schon zum zehnten Mal gestalteten die Blasmusikanten das Weihnachtsfest in Dommitzsch mit. Die Schüler der Sigmund-Jähn-Grundschule hatten eine musikalische Darbietung einstudiert, die das Publikum verzauberte.



„Wir hatten viele fleißige Helfer, die uns ermöglicht haben, diesen Advents- und Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen und damit zu zeigen, dass das Weihnachtsfest nicht mehr weit entfernt ist. Wir dürfen den eigentlichen Anlass von Weihnachten nicht vergessen: Die Geburt Jesus und die kostbare Zeit mit der Familie“, sagte die Bürgermeisterin in ihrer Rede und endete mit einem Zitat von Martin Luther King: „Es gibt keine größere Kraft als die Liebe. Sie überwindet den Hass, wie das Licht die Finsternis.“ Die Musiker der Musikschule Fröhlich standen nach der Eröffnung auf dem Weihnachtsmarkt bereit. Der Höhepunkt am Sonnabend war der Auftritt der Kindergarten- und Hortkinder in der Kirche. Sie gestalteten ein märchenhaftes Programm mit der Geschichte von Frau Holle, Gold- und Pech-Marie. „Gänsehaut pur. Die Kirche war voll“, schwärmte Heike Karau.



Eine acht Meter hohe Fichte, spendiert von Familie Große aus Dom-mitzsch, schmückte in diesem Jahr den Markt. Diese wurde von der Feuerwehr aufgestellt und geschmückt. Der Weihnachtsbaum im Rathaus wurde mit den selbst gebastelten Weihnachtsdekoration der Kinder gestaltet. Hier konnten die Besucher Kaffee, Kuchen, Plätzchen und Stolle genießen. Gegen 17 Uhr kam schließlich der Weihnachtsmann mit dem Feuerwehrfahrzeug angereist und lief in Richtung Bühne – dicht gefolgt von den Kindern – wo er nach Gedichten und Liedern fragte und Geschenke verteilte. In der beheizten Winterkirche konnten sich die Kinder beim Märchen schauen aufwärmen. „Es herrschte den ganzen Tag lang eine super Stimmung. Die Vereine und Händler waren begeistert. Wir sind mehr als zufrieden“, so Heike Karau.

