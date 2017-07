"Lebensperspektive im Handwerk finden"

Torgau. In jedem Jahr beenden mehr als 1300 Lehrlinge im Zuständigkeitsbereich der Handwerkskammer zu Leipzig erfolgreich ihre Lehre. Es könnten aber noch weit mehr sein, denn Firmen in nahezu allen Branchen suchen auch in Torgau und Umgebung gut ausgebildeten Nachwuchs. Die TZ sprach dazu mit Oliver Klaus, Hauptabteilungsleiter Berufsbildung im Bildungs- und Technologiezentrum Borsdorf.

TZ: Der Start ins neue Ausbildungsjahr naht. Wie viele freie Ausbildungsplätze im Handwerk können Sie für den Kammerbezirk Leipzig jetzt noch anbieten?

Oliver Klaus: Zunächst möchte ich klarstellen, dass sich unser Kammerbezirk von Borna bis Torgau und von Wiedemar bis Döbeln erstreckt. Wir haben regelmäßig um die 200 freien Lehrstellen.

Ist das eher positiv oder negativ zu sehen?

Ich glaube, beides. Wir sehen das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Da diese Zahl nur wenig schwankt, bedeutet es, dass der Bedarf ständig größer ist als die Nachfrage. Viele Betriebe suchen schon seit Jahren Lehrlinge, machen tolle Angebote – doch die Bewerbungen fehlen. Das frustriert. Zum anderen sind 200 freie Lehrstellen natürlich 200 Chancen, die 200 junge Leute nutzen können, um sich ein tolles Leben zu organisieren, ihre Lebensperspektive zu finden.

Welche Argumente haben Sie persönlich, um Zögernde für eine Ausbildung in einem der etwa 130 Handwerksberufe zu gewinnen?

Oh, es gibt so viele! Ganz vorn an steht ja das Geldverdienen von Anfang an. Das ist kein neuer Trend. Darauf haben auch schon unsere Eltern bei ihrer Berufswahl geachtet, erst recht unsere Großeltern. Fangen wir damit also an: Nach drei Jahren Ausbildung – in denen bereits Vergütung und Sozialabgaben gezahlt werden- bekommt jede Gesellin, jeder Geselle monatlich sein eigenes Geld. Sie oder er kann das Leben so aufbauen, wie es ihm für gut erscheint, muss nicht zwingend im Hotel Mama bleiben. Das macht unheimlich stolz. Und außerdem sieht man als Handwerker am Abend, was man persönlich geschafft hat. Das kann ein Stück vom gedeckten Dach sein, aber auch die zufriedenen Gesichter von Kunden, die sich über ihre neue Heizung freuen, über die perfekt angefertigte Brille, eine tolle Frisur, das funktionierende Computernetzwerk, über reparierte Fahrzeuge, handwerklich hergestellte Brötchen oder Torten, oder die selbst hergestellte Leberwurst. Weil das besser schmeckt als die Massenware im Supermarkt.

Diese bildhaften Beschreibungen stimmen ohne Zweifel. Viele junge Menschen bekommen aber schon in der Berufsberatung die Krise, wenn sie sich vorstellen, ein Leben lang etwa nur Brötchen zu backen oder auf der Baustelle zu arbeiten. Da lockt eher ein Studium.

Das ist richtig und wenn beim Einzelnen die Voraussetzungen für eine akademische Ausbildung stimmen, sollte die auch angefangen werden. Unser Land braucht studierte Leute und Wissenschaftler. Doch nicht jeder ist ein Einstein. Das heißt ja nicht, dass solche Menschen nicht intelligent sind. Manch einer erkennt aber, dass die Studiererei gar nicht so sein Ding ist, sondern dass er kreativ und produktiv arbeiten will. Das sind gar nicht wenige.

Stichwort Studienabbruch?

Genau. Doch jeder – egal ob Schulabgänger mit oder ohne Abitur - und auch die Studienabbrecher sollten wissen, dass eine Ausbildung im Handwerk keine Sackgasse ist. Auf gar keinen Fall! Heutzutage gibt es sogar wesentlich mehr Möglichkeiten, Karrieren aus dem Handwerksberuf heraus im wahrsten Sinne des Wortes etwa zu zimmern, oder auch zu backen.

Welche?

Den Einstieg in ein duales Studium zum Beispiel oder eine erfolgreiche Selbständigkeit mit dem Meisterbrief. Auch dazu braucht es intelligente Menschen, und Theorie und Praxis sind zudem eng miteinander verbunden.

Die HWK bietet dazu auch in Torgau und Nordsachsen umfangreiche Beratungen an ...

Ja, die sollte man auch unbedingt nutzen. Aber nicht nur diese. Ich empfehle, dass sich jeder, der darüber nachdenkt, jemanden sucht, der diesen Weg schon mal gegangen ist. Im Bekanntenkreis oder mithilfe der sozialen Netzwerke dürfte das nicht allzu schwer sein. Es ist doch toll, einen Beruf zu erlernen, mit den Händen etwas zu schaffen und auch noch die Möglichkeit zu haben, anschließend zu studieren. Dann KANN ich schon etwas und weiß was es heißt, in dieser Branche zu arbeiten. Ich weiß übrigens sogar von Studienabbrechern, die als Dachdecker- und Zimmerermeister das Glück ihres Lebens gefunden haben!

Die Meisterausbildung wäre noch eine andere Karrieremöglichkeit.

Natürlich! Und um nochmals auf die Geldfrage zu kommen: Es lässt sich übrigens auch leicht recherchieren, dass jeder, der ein Spezialist in seinem Handwerksberuf ist, sehr ordentlich verdient. Da haben mitunter sogar Beamte das Nachsehen! Guten Lohn können Hauptschüler ebenso bekommen, wie Realschüler und Abiturienten.

Das heißt, jeder hat im Handwerk eine Chance, egal welchen Schulabschluss er mitbringt?

Genauso. Wir verlangen aber, dass der Bewerber auch unbedingt WILL! Dann wird er seinen ganz eigenen Weg finden – ob als Geselle, Meister, Ingenieur – vielleicht auch als Ausbilder! Das gilt für Mädchen und Jungen gleichermaßen. Doch noch etwas. Anfangs haben wir die Familie erwähnt....

Speziell auch die Großeltern ...

Die dürfen meiner Meinung nach ruhig die Zukunftsideen ihrer Enkel mit diskutieren und gestalten. Ihre Lebenserfahrung ist Gold wert, auch wenn das altmodisch klingt. Und sie können deutlich machen, wie wichtig es ist, dass man schon als Berufsanfänger in die Rentenversicherung einzahlt. Das ist bei jungen Leuten normalerweise kaum ein Argument für eine Berufswahl. Wer sieht sich in dieser Zeit schon als künftiger Rentner! Doch mit dem leibhaftigen Beispiel der Großeltern vor Augen, die als Oma oder Opa ihre Enkel lieben und gern auch etwas verwöhnen, kann das die entsprechende Wirkung haben!