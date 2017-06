"Leer-Fahrt"

Ein 56-jähriger Taxifahrer stand mit seinem Fahrzeug am Dienstag, 0.50 Uhr, am Bahnhofsvorplatz in Torgau. Es erschien eine männliche Person.

Torgau/Mockrehna. Ein 56-jähriger Taxifahrer stand mit seinem Fahrzeug am Dienstag, 0.50 Uhr, am Bahnhofsvorplatz in Torgau. Es erschien eine männliche Person. Sie fragte den Taxifahrer, ob er ihn nach Mockrehna fahren könne. Zurzeit habe er kein Geld bei sich, versprach aber, in der Wohnung das erforderliche Bargeld zu holen. Als „Pfand“ übergab der Mann dem Taxifahrer seinen Personalausweis und seine Krankenversicherungskarte.



An der Wohnanschrift angekommen stieg der Mann aus und ging ins Wohnhaus. Nach etwa 20 Minuten passierte immer noch nichts. Der Taxifahrer stieg aus und klingelt. Der Name auf dem Ausweis und der an der Haustür stimmten überein. Auch die Adresse. Es öffnete ihm aber niemand. Anschließend fuhr der Taxifahrer zum Polizeirevier und erstattete Anzeige wegen Leistungsbetrugs gegen den 34-jährigen Mann. Der Schaden beläuft sich auf 44 Euro.