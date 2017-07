"Lutheran Youth Choir" erstmals in der Region

Torgau/Beilrode. Der„Lutheran Youth Choir" wird auf seiner Tournee quer durch Mitteldeutschland auf den Spuren von Martin Luther am Samstag, 22. Juli, um 17 Uhr erstmals in der Torgauer Schlosskirche und am Sonntag, 23. Juli, um 10 Uhr zum Gottesdienst in der Beilroder Kreuzkirche gastieren (TZ berichtete). Das deutsch-amerikanische Sommerprojekt vereint musikliebende junge Menschen aus den USA und Deutschland in Trägerschaft der „Faith Lutheran Church“ aus der Nähe von Chicago und der Christlichen Jugendbildungsstätte Schloss Mansfeld.



Das Publikum darf sich auf vorwiegend zeitgenössische Chorwerke freuen. Sie wurden unter Leitung von Philipp Spencer, Musikprofessor an der Chicagoer Universität, und Kirchenmusiker Thodd Carrico innerhalb kurzer Zeit einstudiert – teils begleitet von Keyboard, Saxophon und Flöte. Beide Musikpädagogen begleiten den Chor. An den Tagen zuvor hat das Ensemble unter anderem auf der Wartburg in Eisenach, in Eisleben, Erfurt, Wittenberg und in der Thomaskirche in Leipzig gastiert.