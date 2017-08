"Luthers Kirchweih" wird groß gefeiert

Torgau. Mit Lichtkunst, Konzerten und einem Markttreiben wartet Torgau vom 5. bis 8. Oktober auf. Die Torgauer Schlosskapelle wurde unter Kurfürst Johann Friedrich dem Großmütigen von Nikolaus Gromann als erster evangelischer Kirchenneubau errichtet und von Martin Luther persönlich am 5. Oktober 1544 seiner Bestimmung übergeben.

Mit dem Fest „Luthers Kirchweih“ will die Stadt in diesem Jahr zum ersten Mal mit einem facettenreichen Kultur- und Unterhaltungsprogramm an jenen symbolträchtigen Tag erinnern. „Luthers Kirchweih“ soll den Torgauer Veranstaltungskalender dann jährlich wiederkehrend bereichern, insbesondere mit Blick auf das 475-jährige Jubiläum der Einweihung im Jahr 2019.

Nach der Eröffnung mit einer Festandacht am 5. Oktober um 18 Uhr durch Landesbischöfin Ilse Junkermann lädt das Kirchweihfest mit Lichtinstallationen, Konzerten, einem historischem und zeitgenössischem Markttreiben sowie einem bunten Bühnenprogramm in die Torgauer Altstadt.

Das musikalische Repertoire reicht dabei vom 16. Jahrhundert über Irish Folk bis hin zum Party-Programm am Freitag und Samstagabend mit den Bands „Soulwalker“ und „Jamtonic“.

Zugleich erstrahlt Freitag und Samstag von etwa 19 bis 22 Uhr die Lichtinstallation „LuthERleucht“ des Künstlers Ingo Bracke in der Schlosskapelle sowie im Schlosshof.

Historische Handwerksvorführungen vermitteln auf dem Schlossvorplatz ein Bild davon, wie seinerzeit Bildhauer und Steinmetze der Bauhütte arbeiteten. Ein Biwak des Schaukampfzuges „Faust Luthers“ schlägt neben der Marienkirche seine Zelte auf. Aber es geht nicht nur historisch zu: Kirmes, Modenschau und Altstadtfest runden das Programm ab.

Auch das Kunstprojekt „Ornament“ in Kooperation mit dem Bund Bildender Künstler Leipzig wird am 7. Oktober eröffnet und zeigt vier Objekte in der Torgauer Innenstadt (TZ berichtete bereits).

Feierlicher Abschluss der Festtage ist ein Konzert am 8. Oktober um 16 Uhr in der Stadtkirche mit dem Rosenmüller Ensemble und der Johann-Walter-Kantorei.



Programmvorschau

(Änderungen vorbehalten)

Do, 5. 10.,18 Uhr

Festandacht und Vortrag zum Kirchweihfest, Schlosskirche

Landesbischöfin Ilse Junkermann

Fr. + Sa., 19 bis 22 Uhr

Lichtinstallation LuthERleuchtet, Schlosskirche und Schlosshof

Fr bis So

Live-Musik auf 2 Bühnen, u.a. mit: SOULWALKER und JAMTONIC,

historische Bauhütte, Biwak in der Wintergrüne, Modenschau, Kirmes, zeitgenössisches und historisches Markttreiben in der Altstadt

So., 7. 10., 14.30 Uhr

Sonderführung im DIZ

Sa., 7. 10., 16 Uhr

Sächsischer Kammerchor, Schlosskirche

Sa., 7. 10., 19-23 Uhr

Museumsnacht

So., 8. 10., 10.30 Uhr

Festgottesdienst, Schlosskirche, Predigt: Dr. Alf Christophersen

So., 8. 10., 16 Uhr

Festkonzert, Stadtkirche St. Marien: Solemnische Fried und Frewden Concerte

Mehrchörige Motetten von Walter, Praetorius, Schütz u.a.

Rosenmüller Ensemble, Johann-Walter-Kantorei Torgau