Im Stadtmuseum Torgau laufen schon seit geraumer Zeit die Vorbereitungen auf die jahresletzte und zugleich traditionelle Weihnachtsausstellung, die diesmal unter dem Thema „Märchen in Schlössern und Wäldern“ stehen wird. Die Ausstellung öffnet am Samstag, 2. Dezember, um 15 Uhr ihre Pforten – und kann bis zum 25. Februar besucht werden.

Museumsleiterin Cornelia König und ihr Team hatten diese Präsentation schon seit längerer Zeit im Blick: „Dass für diese besondere familienfreundliche Ausstellung verschiedene Fördergelder und Spenden gesammelt werden konnten, freut uns als Museumsteam natürlich sehr. So können wir dem Publikum im Bunde mit zahlreichen Unterstützern eine märchenhafte Museumszeit anbieten. Schließlich erwarten die Besucher nach den vergangenen Weihnachtsausstellungen auch diesmal Qualität und immer wieder neue Überraschungen.“ Dies sei Ansporn genug, um das erfolgreiche Lutherjahr mit einer ganz besonderen Schau enden zu lassen.

Inhaltlich werde die Ausstellung aus vier Bereichen bestehen, ist zu erfahren: In der großen Stube können sich die Museumsbesucher auf das Thema Märchen allgemein einstimmen. Ein großer Märchenberg mit vielen verschiedenen Märchen und liebvoll gestalteten Details wartet darauf, bestaunt zu werden.

Danach sind drei verschiedene DEFA-Märchen zu entdecken, die allesamt etwas mit Torgau zu tun haben. Hier hat das Museumsteam schon vor geraumer Zeit erneut mit der DEFA in Babelsberg Kontakt aufgenommen und kann dabei auf die sehr erfolgreich gelaufenen Märchenausstellungen „Dornröschen“ und „Rotkäppchen“ zurückgreifen. Dazu gesellen sich noch weitere bekannte Märchenfiguren: „Schneeweißchen und Rosenrot“.

Warum alle drei Geschichten einen Bezug zu Torgau haben, können die Besucher gern selbst bei einem Ausstellungsbesuch herausfinden. Ausstellungsbegleitend werde es auch wieder diverse museumspädagogische Angebote wie Lesungen, Theaterspiel, Märchenbingo und Veranstaltungen geben, bekräftigt Cornelia König. Auch in der Sonderausstellung selbst können Kinder selbst aktiv werden: Zwei Riesen-Märchen-Puzzle, eine Lese-Ecke mit Märchenbüchern, ein Königsthron und Kostüme zum Anprobieren warten auf viele große und kleine Gäste.

Und da es sich um eine DEFA-Märchen-Ausstellung handelt, dürfen natürlich die Filme selbst nicht fehlen. Daher gibt es in diesem Jahr extra einen Kino-Raum, in welchem von jedem DEFA-Märchen zehn Minuten Zusammenschnitte angeschaut werden können. Cornelia König: „Wir freuen uns schon jetzt auf viele Besucher in der Vorweihnachts- und Winterzeit.“ Gruppen, Schulklassen und Kindergartengruppen bitten wir ab sofort um rechtzeitige Voranmeldung für Führungen und pädagogische Angebote. “