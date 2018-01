"Müssen alles dafür tun, dass sich Einwohner wohlfühlen"

TZ: Man hört jetzt oft in der Region Torgau, dass wieder mehr Kinder geboren werden. In Belgern denkt man sogar über die Wiederbelebung der ehemaligen Mittelschule nach. Gibt es auch in der Gemeinde Arzberg neue Hoffnung?

H. Reinboth: Es ist leider noch so, dass die Gemeinde im Schnitt 30 Einwohner jährlich verliert. Das liegt daran, dass nicht so viele Kinder geboren werden wie Ältere sterben. Wir hatten in den letzten Jahren kurioserweise meist 13 Geburten. Eine konstante Zahl (lächelt). Der zweite Punkt ist, dass sehr viele wegziehen – besonders jüngere Frauen, die anderswo eine Ausbildung oder ein Studium beginnen und dann dort bleiben.



Weil sie in Arzberg keine Perspektive sehen ...?

Weil zum Beispiel die Beschäftigungsangebote speziell für Studenten rar gesät sind. Die wenigsten kommen wieder. Ich würde mich freuen, wenn diejenigen – die in Leipzig arbeiten – trotzdem in der Gemeinde Arzberg wohnen bleiben. Selbst wenn es eine Stunde bis zur Arbeitsstelle dauert. Wir können hier nur die Bedingungen schaffen, dass sich die Einwohner wohl fühlen.

Gibt es schon viele Pendler in der Gemeinde?

Ja, klar. Viele fahren nach Torgau, wobei das noch keine große Strecke ist. Aber die Regionen Eilenburg und Leipzig sind gängige Ziele für Pendler. Zum Beispiel ist die Kreisverwaltung ein wichtiger Arbeitgeber. Mancher fährt direkt mit Pkw, andere lassen das Auto in Beilrode oder Torgau stehen und fahren mit dem Zug.

Wieviele Einwohner hat die Gemeinde konkret?

Zum 1. Januar waren es 1902 Einwohner und damit sogar 35 weniger als im Jahr zuvor. Hinzu kommen noch 49 Ausländer, davon zwei Asylbewerber-Familien und der Rest Osteuropäer, die meist in der Landwirtschaft arbeiten.

Was können Sie tun, um den Einwohner-Rückgang zu bremsen?

Wir wollen versuchen ein Gefühl zu schaffen, dass es sich lohnt in der Gemeinde Arzberg zu leben. Also nicht nur Idylle, sondern auch Infrastruktur. Für junge Familien sind zum Beispiel die Kindereinrichtungen wichtig.

Wie sieht es da aus?

Kindergarten, Krippe und Hort besuchen derzeit 126 Kinder. Damit ist die Kita gut ausgelastet. Die Zahl blieb in etwa gleich, wobei die Anzahl im Krippenbereich etwas zugenommen hat. In der Grundschule lernen etwa 75 Schüler.

Welche Ideen gibt es noch, die Gemeinde attraktiv zu machen?

Diese Thematik haben wir in das Projekt „Familienfreundliche Kommune“ integriert und dabei viele junge Familien befragt. Es hieß, dass neben Kindereinrichtungen die kleine Verkaufsstelle und Freizeitangebote bis hin zum Mehrgenerationenhaus als wichtig eingeschätzt werden. Mit 17 Vereinen sind wir auch gut ausgestattet. Diese Vereine hegen und pflegen wir. Es gibt zum Beispiel am 2. März wieder den Vereinsabend, wo Sorgen und Probleme angesprochen werden können. Und wir leisten Unterstützung bei Festivitäten und bei besonderen Anlässen wie Jubiläen. Insgesamt stellt die Gemeinde dafür 6000 Euro zur Verfügung.

Welche Nachteile haben die jungen Familien aufgezeigt?

Es existieren in der Gemeinde einfach zu wenig große Arbeitgeber. Überwiegend nur Kleinstunternehmen und Selbstständige. Wir haben eigentlich nur die Agrargenossenschaft Arzberg und das Lehr- und Versuchsgut Köllitsch. Nächstes Problem ist, dass wir kein Gewerbegebiet und keinen Eigenheimstandort besitzen.

Dafür haben wir aber vier Wohnblöcke in Triestewitz, die gut belegt sind, größtenteils mit jungen Familien. Vier weitere Häuser gehören einem Privatinvestor. Sorgen bereitet uns außerdem der Leerstand gerade im privaten Bereich. Zum Beispiel in Blumberg stehen viele Grundstücke ungenutzt und verfallen.

Welche Investitionen hat die Gemeinde in diesem Jahr geplant?

Wir wollen rund eine halbe Million Euro ausgeben. Größtes Vorhaben ist dabei die energetische Sanierung der Grundschule in den Sommerferien über das Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“. Von den 130 000 Euro Kosten sind 28 000 Euro Eigenmittel. Über das gleiche Programm läuft die Sanierung der Sanitäranlagen in der alten Turnhalle. Hier geht es am 12. Februar los – Kosten: 40 000 Euro. Vier Straßen in Prausitz, Adelwitz und Kamitz wollen wir ebenfalls instand setzen. Hinzu kommt, dass das Landesamt für Straßenbau und Verkehr die Staatsstraße 25 zwischen Triestewitz und Arzberg sanieren möchte.



Das sind ja viele Vorhaben!

Und noch nicht mal alle. Die Sanierung des Koßdorfer Landgrabens haben wir schon lange auf dem Schirm. Wir hoffen, dass über das LEADER-Programm Fördermittel fließen und dass es im Herbst losgehen kann. 80 000 Euro sind veranschlagt bei einer Förderung von 75 Prozent. Ebenfalls über LEADER wollen wir die Kegelbahn in Triestewitz und das Vereinshaus des Heimat- und Kulturvereins in Blumberg in Ordnung bringen.

Können sich auch die Feuerwehren über Neuanschaffungen freuen?

Die größte Investition hier ist ein neues Löschfahrzeug für Blumberg in Höhe von 260 000 Euro, davon 126 000 Euro Fördermittel. Wir hoffen, es im Dezember übergeben zu können. Gerade für Blumberg ist die Investition sehr wichtig, weil dort noch sehr alte Technik im Einsatz ist.

Stichwort Tourismus: Welche Ansätze gibt es hier?

Wir haben viel getan, um die Gemeinde aufzuwerten und es geht voran. Zum Beispiel wurde versucht, die Beschaffenheit des ostelbischen Elberadweges zu verbessern. Es gab den Ausbau zwischen Pülswerda und Graditz. Für das fehlende Stück auf Torgauer Gemarkung laufen gerade Gespräche über den Landkreis. Dann wäre vorstellbar, den Deichverteidigungsweg zwischen Stehla und Fähre einzubeziehen. Wir müssten dazu eine Vereinbarung mit der Landestal-

sperrenverwaltung abschließen. Die Beschilderung wurde verbessert und es wurden kleine Handzettel für Radtouristen erarbeitet. Ab Frühjahr soll auch das neue Hostel in Köllitsch öffnen.

Welche Höhepunkte warten auf Touristen und Ausflügler?

Natürlich sind unsere Schlösser sehenswert und der altertümliche Bauernhof in Kathewitz. Dann gibt es fünf Bauernmärkte in Pülswerda, die einen Ausflug wert sind. Im Veranstaltungskalender stehen auch das Ortsjubiläum von Blumberg am 15./16. September mit Festumzug, der Märchenabend in Triestewitz am 31. August sowie der Apfeltag am 3. Oktober in Kathewitz.