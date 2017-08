"Machen das nicht für den Wettbewerb"

Langenreichenbach. Am 17. August bekommt das Dorf am Heidelbach Besuch von der Kommission für den Dorfwettbewerb. Ortsvorsteher Detlef Bölke und der Ortschaftsrat gehen nun in die Feinplanung.



TZ: Steht der Plan, mit dem Sie die Jury in diesem Jahr überzeugen wollen?

D. Bölke: Im Groben schon, ja. Wir haben schon zwei Mal zusammengesessen, nächste Woche geht es an die Details.

Was steht drin?

Wir wollen doch keine schlafenden Hunde wecken. Jedenfalls ist es so, dass wir nichts extra für den Wettbewerb machen – wir machen alles für die Dorfgemeinschaft. Den Wettbewerb nutzen wir bloß, um es zu präsentieren.

Was sagen Sie zur Konkurrenz?

Ich freue mich über jeden Ort, der am Wettbewerb teilnimmt. Schön, dass es so viele sind in diesem Jahr. Es bringt die Dörfer einfach voran, weil dadurch die Gemeinschaft aktiviert wird. Es fördert das Zusammenleben.