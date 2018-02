"Mann mit klaren Zielen"

Trossin. Zur Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Trossin am Sonntag, den 4. März, stehen die Mitglieder der CDU geschlossen hinter ihrem Kandidaten Herbert Schröder. Der erst kürzlich in den Ruhestand getretene Schmiedemeister aus Dahlenberg möchte sich nun mit ganzer Kraft als Bürgermeister für die örtlichen Feuerwehren, die Kindertagesstätte und die Vereine einsetzen. Bei Bürgernähe und touristischem Potenzial sieht Schröder konkrete Verbesserungsmöglichkeiten in der Gemeinde.



Der Vorsitzende des CDU Ortsverbands Christfried Gebauer betont: „Herbert Schröder ist die Einheit aller vier Ortsteile und die Eigenständigkeit der Gemeinde Trossin bei kommunalen Entscheidungen wichtig. Er ist von hier und einer von uns – er wird uns nicht verkaufen. Zudem kann er sich auch zeitlich voll auf das Amt des Bürgermeisters konzentrieren.“



Auch der CDU-Kreisverbandsvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Marian Wendt unterstützt Schröders Kandidatur „Besonders imponiert mir seine bescheidene Art, denn erst als er von vielen Trossiner Einwohnern angesprochen wurde, entschied er sich für die Kandidatur. Ich freue mich, dass mit Herbert Schröder ein im Ort überall bekannter Bürger und geschätzter Gemeinderat sich nun mit aller Kraft als ehrenamtlicher Bürgermeister zum Wohle der Trossiner, Dahlenberger, Roitzscher und Falkenberger einbringen möchte.“