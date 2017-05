"Misstrauen provoziert so ein Theater"

Torgau. Nach der Lesermeinung von Stadtrat Peter Deutrich im Zuge des eingeleiteten Abwahlverfahrens gegen die Beigeordnete Dr. Ina Kirchhöfer und seiner Kritik an „bis an die Grenze von übler Nachrede“ reichenden Äußerungen gegenüber der Oberbürgermeisterin Romina Barth (TZ-Ausgabe vom 27. Mai, S.17), entwickelte sich auf der Facebook-Seite von Radio Eriwan eine muntere Diskussion.



Pikant: Auch ein Peter Heil mischte mit. Für ihn ist „das permanente Problem im Rathaus angesichts der Abwahl mehr als offensichtlich. Die Desinformation der Bürger über die wahren Hintergründe, die zur Abwahl führten, führt zu Spekulationen in viele Richtungen. Eine OBM Romina Barth, die letztendlich nicht in der Lage ist, der Presse Rede und Antwort zu stehen und derzeit vor lauter Misstrauen und Missgunst quasi in Personalunion mehrere Ämter gleichzeitig ausüben möchte, provoziert geradezu so ein Theater. Aussitzen und Schweigen wird vom mündigen Bürger dauerhaft nicht akzeptiert. Ich vermag nicht zu erkennen, wo das am Ende hinführen soll.“ Heil, ehemaliger Geschäftspartner Barths, hat gestern der TZ ein Interview zugesagt.