"Nicht jeder ist körperlich oder geistig bereit zu arbeiten"

TZ: Herr Brenner, Sie sind nun seit fast einem halben Jahr als Arbeitsmarktmentor tätig. Ist das Programm erfolgreich angelaufen?

H. Brenner: Ich denke schon. Zumindest für den Landkreis Nordsachsen lässt sich das sagen. Allerdings arbeiten wir hier auch ein wenig anders als in anderen Kreisen.

Das müssen Sie erklären.

Nun, Nordsachsen ist nach meinem Wissen der einzige Landkreis in Sachsen, der die Stelle der Arbeitsmarktmentoren direkt im Landratsamt angesiedelt hat. Das Programm war frei ausgeschrieben, doch in allen anderen Kreisen ging das Projekt an freie Träger, weil die das bessere Angebot gemacht haben beziehungsweise die Landkreise gar nicht mitgeboten haben. Für meine Kollegin Steffi Püschmann, die für die Region Delitzsch-Eilenburg zuständig ist, und mich sind dadurch gute Voraussetzungen gegeben. Wir haben kurze Wege zu Institutionen, die bei der Integration zusammenarbeiten, beispielsweise Ausländerbehörde, Jobcenter und Agentur für Arbeit. Das hilft ungemein bei der Kommunikation. Und obendrein haben wir ja auch noch einen zeitlichen Vorsprung.

Der woher rührt?

Schon bevor von den Arbeitsmarktmentoren überhaupt die Rede war, hatte ich bei uns im Landkreis den Posten des Integrationsmanagers inne und habe unter anderem auch auf eine Integration durch Arbeit und Ausbildung hin gearbeitet. An dieser Stelle konnte schon viel Vorarbeit geleistet werden, gerade hinsichtlich der Vernetzung der handelnden Akteure bei uns im Landkreis.

Wenn es so gut läuft, dann sind ja sicher auch die harten Fakten vorzeigbar. Wie viele Flüchtlinge wurden bereits in Arbeit vermittelt?

Insgesamt haben wir 15 Menschen entweder in Ausbildung oder Arbeit vermittelt. Alles sozialversicherungspflichtige Stellen.

15 von ... ?

... 122, die in dem Projekt derzeit betreut werden.

Nun mag diese Quote ja vielleicht ganz in Ordnung sein, aber in Nordsachsen leben rund 2000 Flüchtlinge! Was ist denn mit dem Rest?

Wir können keinen zwingen, an dem mindestens sechs Monate dauernden Projekt teilzunehmen. Wir können lediglich darauf hinweisen. Und das tun wir. Die Menschen müssen schon selbst zu uns kommen. Für die Umsetzung arbeiten wir mit privatwirtschaftlichen Unternehmen zusammen. Wir sind gerade dabei, ein flächendeckendes System für den gesamten Landkreis auf die Beine zu stellen. Bisher waren wir in erster Linie in Torgau diesbezüglich aktiv.

Was tun die Projektpartner, mit denen der Landkreis zusammenarbeitet, für die Flüchtlinge?

Sie werden vorbereitet auf den Arbeitsalltag in Deutschland. Sehr oft fehlt Migranten eine für unsere Arbeit kompatible Tagesstruktur. Diese ist in Europa einfach anders als im Nahen und Mittleren Osten oder in Afrika. Natürlich werden sie in den Kursen auch in der Sprache geschult und bekommen berufliche Grundkenntnisse vermittelt. So werden integrationswillige Flüchtlinge gut auf die Arbeitswelt vorbereitet und damit auch besser motiviert, weil sie sehen, dass sie eine Chance auf Arbeit haben.

Aber noch mal: 122 sind in Anbetracht der Gesamtzahl nicht wirklich viel. Sind Sie denn damit im Plan?

Das sind wir. Wir müssen bei den Zahlen aber auch berücksichtigen, dass nach der Flucht nicht jeder geistig oder körperlich dazu bereit ist, zu arbeiten. Es ist nicht abzustreiten, dass ein Teil der Flüchtlinge traumatisiert ist. Und, so ehrlich müssen wir auch sein: Es will auch nicht jeder Flüchtling arbeiten. Dann sind da noch jene, die außerhalb des Landkreises Arbeit gefunden haben und auch ein paar Hochqualifizierte, die nur eine kurze Eingewöhnungsphase benötigten und ohne unsere Hilfe Arbeit fanden.

Wird sich die Quote irgendwann erhöhen?

Wir müssen Geduld haben. Genau wie Landrat Kai Emanuel gesagt hat, dass es neben der Arbeit auch ein gutes soziales Umfeld und Sprachkenntnisse für eine gelungene Integration benötigt, hat er auch gesagt, dass es ein Prozess ist, der mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird.

Aber gerade jetzt ist die Situation auf dem Arbeitsmarkt so, dass Fachkräfte gebraucht werden.

Ja, manche Firmen schreien jetzt regelrecht nach Arbeitskräften. Aber wenn wir die Flüchtlinge zu zeitig losschicken, dann ist das wie in einer Drehtür und sie kommen genau so schnell wieder zurück, weil sie nicht gut genug vorbereitet und ausgebildet sind. Dann sind einerseits die Unternehmer enttäuscht, weil sie mehr erwartet haben und andererseits auch die Geflüchteten, weil sie die Ansprüche nicht erfüllen können. Dann sind die Türen zu und das Unternehmen und der Flüchtling finden nicht mehr zueinander. Da hat dann keiner etwas davon.

Was raten Sie den Unternehmern also?

Wir kriegen immer wieder Anfragen zwecks Vermittlung. Auch aus dem Handwerk für Hilfsarbeiter. Aber eine Vermittlung muss richtig organisiert werden, die Rahmenbedingungen müssen passen. Ich denke da zum Beispiel nur an die eingeschränkte Mobilität der Flüchtlinge sowie die fehlenden Sprachkenntnisse. Und wir müssen selbstverständlich auch darauf achten, dass sowohl für Flüchtlinge als auch für Einheimische gleiche Bedingungen herrschen. Es darf nicht sein, dass es für Asylbewerber andere Möglichkeiten gibt. Sollten Unternehmer Fragen zu einer Beschäftigung für Migranten haben, so stehe ich gerne bereit, diese zu beantworten.



Helmut Brenner ist erreichbar unter

Helmut.Brenner@lra-nordsachsen.de