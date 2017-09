Torgau. Der Torgauer Weihnachtsmarkt erfährt in diesem Jahr einige Veränderungen. Die auffälligste ist die Verlängerung auf drei Wochen. TZ sprach darüber mit Beatrix Dörge, der Vorsitzenden des für die Organisation verantwortlich zeichnenden Wirtevereins.

TZ: Kann es ein „Größer. Besser. Anders.“ mit den von Frieder Francke angesprochenen minimalen Veränderungen geben?

Beatrix Dörge: Das zumindest wollen wir erreichen. Allerdings gibt es hierzu noch Absprachen mit den Torgauer Stadtwerken.

Die „Lumpenhütten“ sollen ein einheitliches Aussehen bekommen. Was genau ist hier geplant?

Zunächst einmal glaube ich, dass Frieder Francke den Begriff der „Lumpenhütten“ nicht despektierlich gebrauchen wollte. Er wollte mit diesem Ausdruck gewiss auf den zu erwartenden Unterschied hinweisen, den wir durch eine einheitliche Farbgebung erreichen wollen. Der Markt soll nicht mehr bunt zusammengewürfelt daherkommen, sondern in einem einheitlichen Look.

Wie hoch ist die Chance, dass das Startkapital für die Eisbahn aus Kunststoff zusammenkommt?

Die Zustimmung beim Händlerstammtisch gibt unserem Verein Mut. Langfristig wäre eine solche Bahn für Torgau ein Gewinn.